Medellín vivió este sábado una noche de perreo intenso y muchas emociones en el estadio Atanasio Girardot, donde Bad Bunny exhibió en el segundo de sus tres conciertos en la ciudad colombiana un variado repertorio de reguetón, salsa y trap con Arcángel como invitado especial.

Antes de que el Conejo Malo saliera a la tarima, Juancho Agudelo, el dj del cantante colombiano Ryan Castro, y la banda puertorriqueña Chuwi empezaron a animar a la multitud, que llenó desde temprano las tribunas del recinto.

Las luces del estadio se apagaron y tras unos minutos de espera la pantalla se encendió. En ella aparecieron dos jóvenes de Medellín dialogando y empezaron a decir las palabras con las que comienza ‘La mudanza’.

El cantante y su orquesta emergieron del piso y Bad Bunny dijo: “Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron”

Tras La mudanza el concierto arrancó con la versión más salsera del puertorriqueño, que incluyó canciones como ‘Callaita’, ‘Turista’ o ‘Pitorro de Coco’.

“Medellín, les tengo que decir para que se vayan preparando y sepan lo que hay: la noche apenas está empezando y la única razón por la que estamos aquí esta noche es para que ustedes disfruten y se olviden de todo lo negativo, de todo lo malo que puedan tener fuera de este estadio”, expresó el artista, que reivindicó la unión de Colombia con Puerto Rico y Latinoamérica.

La primera parte del concierto terminó con ‘Baile inolvidable’ y una emotiva versión de ‘Nueva Yol’.

La casita del perreo

El show continuó con la segunda etapa, en la que el artista se trasladó a La casita, un segundo escenario donde comenzó a interpretar ‘Veldá’, ‘Titi me preguntó’, ‘Neverita’ y ‘Si veo a tu mamá’, que pusieron a bailar a la multitud.

Uno de los momentos más esperados de la noche ocurrió en la previa de ‘Voy a llevarte pa’ PR’, cuando Benito eligió a la persona que subiría a gritar “Acho PR es otra cosa”. La elegida fue una joven que abrazó emocionada al artista, se aplicó brillo labial en la tarima y gritó la frase ante la ovación del público.

El momento de perreo continuó con éxitos como ‘Me porto bonito’, ‘No me conoce’, ‘Bichiyal’, ‘Yo perreo sola’, ‘Efecto’, ‘Safaera’, ‘Diles’ y ‘Mónaco’.

Tras esa canción se apagaron las luces y se encendió la pantalla principal, que anunció que era el momento de la “canción exclusiva” de este concierto, que no va a ser tocada en ningún otro show de la gira. La elegida fue ‘Tú no metes cabra’ de 2020, que emocionó a la multitud.

Sorpresa y cierre

Cuando parecía que la parte del concierto en La Casita iba a terminar, Bad Bunny sorprendió con la inclusión de otra canción que no está incluida habitualmente en su repertorio, ‘Me acostumbré’, de 2017, en la que salió a la tarima Arcángel.

Con La Maravilla, el Conejo Malo cantó ‘Tú no vive así’ y ‘La Jumpa’ y lo dejó solo en el escenario para que cantara otros 20 minutos, en los que interpretó temas como ‘Pa’ que la pases bien’, ‘Aparentemente’, ‘Flow violento’ y ‘Gata oficial’, manteniendo la energía de un público que respondió a la altura del espectáculo.

Tras el paso de Arcángel por La Casita, Bad Bunny volvió a la tarima principal para cerrar el concierto con ‘Ojitos lindos’, ‘La Canción’, ‘Klousfrens’, ‘Dakiti’, ‘El apagón’ y ‘DTMF’, donde agradeció a Medellín la energía y el momento vivido para despedir su segunda noche en Colombia con ‘Eoo’, mucho perreo y emoción para un público que esperó un año por verlo en vivo.