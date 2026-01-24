Algo inesperado ocurrió en medio de la primera noche de conciertos de Bad Bunny en Medellín. Un estadio Atanasio Girardot lleno quedó abrumado al escuchar en medio de la actuación del boricua un clásico de Diomedes Díaz, sí así como lo está leyendo, en plena fiesta reguetonera sonó un ‘diomedazo’.

El concierto inició a las 8 de la noche y se extendió hasta las 11:30 p.m. Abrió la agrupación puertorriqueña Chuwi y el cantante apareció a las 9 en punto, lo que fue muy bien recibido por los asistentes al concierto.

“Siempre explico que este show es simple, se trata de la unión de un pueblo, de la unión de Colombia con Puerto Rico, con Latinoamérica‘, sostuvo El Conejo Malo.

Uno de los momentos más esperado del show ocurrió cuando aparece la canción exclusiva y en la pantalla dice: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche. Es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”.

Una vez se apaga la pantalla y se hace el conteo, sonó una de las estrofas más reconocidos del clásico ‘La reina’ de Diomedes Díaz, “pueden haber más nobles que tú, habrá otra con más honor que tú, pueden existir en esta vida, pero eres La Reina”.

Esto enloqueció a los asistentes, que demostraron su cariño al fallecido cantante guajiro. De esta manera, Bad Bunny también demostró que ha escuchado la música del denominado “Papá de los Pollitos” y la quiso compartir con su público.

Luego se apagaron las luces y empezó “No me quiero casar”, con Bad Bunny en el techo de la casita.

El show siguió con lo mejor del repertorio del puertorriqueño que puso a perrear a todos sin parar.