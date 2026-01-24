La súper estrella de la música urbana, el boricua Bad Bunny, comenzó con pie derecho la noche de este viernes su paso por Medellín. En el primero de los tres conciertos que ofrecerá este fin de semana el Conejo Malo, abarrotó el Atanasio Girardot.

Además de complacer a sus seguidores con lo mejor de su repertorio, preparó una sorpresa que enloqueció a todos. El puertorriqueño es consciente de que Medellín es la capital del reguetón, donde puertorriqueños cono Nicky Jam encontraron aquí tierra fértil para llegar a la cima. Es allí en la capital antioqueña donde también han nacido talentos como J Balvin, Maluma o Karol G, solo por mencionar tres nombres poderosos de esta industria. Es por ello que debía preparar un show a la altura en medio de su ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.

Bad Bunny vistió de traje con chaqueta oversize, en un tono beige con corbata satinada en blanco. En el segundo acto fue un set deportivo en chaqueta azul, pantaloneta amarilla y gorra blanca, y en el tercero con un sombrero con orejeras (ya muy habitual en su gira), suéter sobre camisa, guantes con pedrería y gafas a juego. Bad Bunny es considerado un ícono de moda en el mundo, por sus pintas audaces, lejanas de etiquetas de género y que marcan tendencia. Definitivamente en Medellín lo demostró.

El setlist comenzó con La Mudanza. El cuatrista José Eduardo Santana quien tocó no solo el folclor de la isla sino que con su cuatro puertorriqueño entonó la melodía de Colombia tierra querida y el reconocido grupo Los pleneros de la cresta, homenajean al país con La múcura, de Crescencio Salcedo.

El goce siguió con: Callaita, PIToRRO DE COCO, WELTiTA, TURiSTA, BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, en un primer acto. En La casita canta VeLDÁ, Tití me preguntó, Neverita, Si veo a tu mamá, VOY A LLeVARTE PA PR, No me conoce, Bichiyal, Yo perreo sola, Efecto, Safaera y Monaco. En tercer acto, de nuevo en el escenario principal fue para la canción sorpresa, esa que es única para cada ciudad y que en Medellín fue NO ME QUIERO CASAR.

Ahí también rompió otra costumbre que venía teniendo en sus conciertos de no tener invitados en la primera fecha, porque la samaria Li Saumet, de Bomba Estéreo, salió a cantar con Bad Bunny la canción Ojitos lindos.

Este tema fue lanzado originalmente el 6 de mayo de 2022 como parte del álbum Un Verano Sin Ti. Posteriormente, el video musical oficial se estrenó el 14 de febrero de 2023, coincidiendo con el Día de San Valentín.

“Es una noche que no olvidaré jamás, los quiero y los amo con el corazón, el Conejo Malo es de ustedes por siempre, gracias”, dijo para despedirse.