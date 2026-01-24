El artista latino más grande del momento ya ha puesto a perrear a toda Colombia. Benito Antonio Martínez Ocasio desde la noche de este viernes hasta mañana domingo presenta al país, en Medellín, su gira Debí tirar más fotos World Tour.

Luego de haberle dicho al mundo “No me quiero ir de aquí” entre julio y septiembre de 2025 haciendo una residencia de 31 fechas en su isla Puerto Rico, en noviembre de ese mismo año emprendió la que sería la gira más importante de su carrera en República Dominicana.

En esa celebración de su esencia boricua y caribeña ha recorrido ya países como Costa Rica, México, Chile, Perú y ahora el turno es para Colombia, el quinto país que más escucha la música del conejo malo.

Precisamente, entre las canciones que se espera que el artista interprete en este show, que está dividido en tres actos, se encuentran las pertenecientes a su último disco Debí tirar más fotos, entre ellas Baile inolvidable, La mudanza, Nueva Yol y más.

De igual forma, se ha especulado una posible presentación de J Balvin con quien recientemente tuvo un reencuentro en uno de los shows en México, por lo que los fanáticos esperan que en la ciudad natal del paisa sellen esa hermandad cantando La canción.

Un impacto de locura

Las tres fechas del concierto de Bad Bunny, en el estadio Atanasio Girardot, le dejarán a Medellín importantes beneficios en materia de turismo, entretenimiento, empleo y generación de ingresos: una derrama económica superior a $150.000 millones, más de 37 millones de dólares, gracias a la movilización de sectores como alojamiento, transporte, restaurantes y comercio.

La asistencia proyectada para los conciertos del artista puertorriqueño es de 141.000 personas, alrededor de 47.000 cada noche, lo que consolida a la ciudad como una vitrina del entretenimiento y la realización de grandes eventos de talla mundial.

Según los organizadores del espectáculo, de los 100.000 visitantes que llegarán, el 77 % son turistas nacionales y el 23 %, internacionales. Además, de acuerdo con datos de Cotelco, la ocupación hotelera es del 94 %.

Precisamente, entre esos turistas nacionales hay un gran porcentaje que han llegado a Medellín desde Barranquilla. Ese es el caso de Jorge Castaño quien estará esta noche en la segunda fecha en la localidad de Oriental y llegó a la capital de la montaña desde el viernes.

“Tengo muchas expectativas de que se pueda disfrutar el concierto, que no vaya a llover y que sea una noche inolvidable. Que obviamente Bad Bunny pueda cantar todas sus canciones, que se traiga a los artistas que uno de cierta forma está esperando, aunque igual lo disfrutaré al máximo”, dijo a EL HERALDO.

Parada antes del Super Bowl

Pero, la llegada de Bad Bunny a Medellín no es solo importante por la talla de su figura, sino porque son los últimos tres shows que dará el conejo malo antes de su esperada presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl que ha estado envuelto en polémica con seguidores de Donald Trump.

La polémica se avivó el sábado pasado, luego de que el puertorriqueño publicó en su Instagram un vídeo promocional titulado “El 8 de febrero el mundo bailará”.

En la pieza suena su reciente éxito Baile inolvidable del álbum Debí tirar más fotos, mientras él baila en un jardín junto a una mujer latina, que luego es relevada por hombres y mujeres de distintas nacionalidades, en un mensaje de apertura a múltiples culturas.

La polémica de los precios en los hospedajes

En medio de toda la locura por los conciertos se ha generado una polémica con los alojamientos turísticos de la ciudad tras numerosas denuncias de especulación en los precios y cancelaciones de reservas reemplazadas a última hora por nuevas y exorbitantes ofertas.

Las quejas, difundidas por turistas y usuarios en redes sociales y medios de comunicación, señalan principalmente a viviendas turísticas y plataformas de alquiler temporal, como Booking y Airbnb, a través de las cuales algunas reservas hechas con meses de anticipación fueron canceladas para volver a ofrecerlas a precios que en algunos casos superan los 8.000 dólares por noche.

Entre los más escandalosos está el de un apartamento en el exclusivo barrio de El Poblado, ofrecido en alquiler por cuatro días por 98 millones de pesos (unos 27.000 dólares), o apartamentos pequeños, con una sola cama, por 23 millones de pesos (unos 6.330 dólares) por dos noches.

Para los menos pudientes hay otras opciones, como una habitación sin baño en un barrio marginal por un millón de pesos (unos 275 dólares) las dos noches.

Ante esto, Fico Gutiérrez aseguró que su despacho “ha recibido denuncias formales y ya solicitó a representantes de Airbnb en América Latina investigar los casos reportados”, con la posibilidad de sancionar o expulsar de la plataforma a los anfitriones que incumplan las reglas.