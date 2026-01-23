Valledupar, la ciudad donde todo inició, sera testigo de un capítulo histórico para el vallenato moderno, el último baile de Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella.

Fue en la capital cesarense donde el pasado 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2025, comenzó la gira nacional de estos dos músicos para despedirse de esos fieles seguidores que respaldaron sus proyectos.

Y será en el Parque de la Leyenda Vallenata donde se les vea por última vez como dúo en ‘El último baile’.

Tras el éxito en ventas de la noche del viernes 1° y sábado 2 de mayo, el Festival de la Leyenda Vallenata anuncia oficialmente la programación musical para el jueves 30 de abril, ampliando una edición que ya se perfila como una de las más memorables de su historia.

El protagonista de esta nueva noche será nuevamente el artista Silvestre Dangond, quien regresa al Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ para continuar celebrando el cierre de su tour ‘El Último Baile’, una gira que marcó un antes y un después en el vallenato contemporáneo, gracias a su inolvidable reencuentro con Juancho de la Espriella, y que hoy es considerado un hito para el género y para la música colombiana.

Archivo EL HERALDO Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella, cierran su tour en el Festival.

Este show adicional surge como una respuesta directa a la alta demanda del público, que agotó en tiempo récord la disponibilidad del 1° de mayo, confirmando que el sentimiento vallenato sigue más vigente que nunca, y que el Festival de la Leyenda Vallenata continúa siendo el gran punto de encuentro entre generaciones.

La noche del jueves 30 de abril estará acompañada además por dos voces fundamentales del vallenato: Iván Villazón y Peter Manjarrés, artistas que han marcado la historia del género y que se suman a esta celebración para reforzar el espíritu tradicional y emotivo que define al Festival de la Leyenda Vallenata.

A este encuentro se une Danny Ocean, una de las figuras más influyentes del pop y la música urbana latinoamericana, quien aportará una energía fresca y global, ampliando el diálogo musical del evento y reafirmando la capacidad del Festival de encontrarse con otros sonidos sin perder su esencia.

El 30 de abril se convierte así en el punto de partida de una edición histórica del Festival de la Leyenda Vallenata: una noche donde el vallenato contemporáneo, las voces legendarias y la música internacional se encuentran en un mismo escenario, marcando desde el primer acorde el inicio de una celebración que une tradición, emoción y evolución.

Con esta nueva fecha, el Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, reafirma su espíritu: honrar la tradición, celebrar la evolución y seguir escuchando a un público que hace del vallenato una historia viva.

Cronograma oficial

30 DE ABRIL: Donde el vallenato contemporáneo y la música internacional convergen.

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile

Danny Ocean

Iván Villazón

Peter Manjarrés

1° DE MAYO: Una celebración llena de recuerdos, sentimiento y tradición.

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile, la Despedida

Guayacán Orquesta

Jean Carlos Centeno

2 DE MAYO: La gran noche del homenaje y la coronación del nuevo Rey Vallenato.

El Binomio de Oro de América (Israel Romero)

J Balvin

El Churo Díaz

Elder Dayán