El Desafío Siglo XXI atravesó uno de sus episodios más complejos en su emisión del jueves 22 de enero de 2026, cuando las tensiones acumuladas entre los participantes salieron a la luz.

La competencia, que avanza hacia su etapa más exigente, mostró cómo la presión empieza a afectar tanto el rendimiento como la convivencia entre los equipos.

Durante una intervención con la presentadora Andrea Serna, surgió una discusión relacionada con la permanencia de algunos concursantes que ya habían participado en temporadas anteriores.

Desde el equipo Neos Leo cuestionó si los competidores con más experiencia deberían seguir teniendo protagonismo como Kevyn y Valkirya, mientras que desde Gamma se defendió la igualdad de condiciones dentro del juego.

Caracaol Tv La lesión de Kevyn preocupa al equipo Gamma en el Desafío Siglo XXI

Kevyn respondió que su presencia en el programa no depende de su pasado, sino del desempeño actual y del respaldo del público.

En medio del intercambio, el competidor aseguró estar preparado para enfrentar cualquier reto, incluso en pruebas definitivas como el Box Negro. Señaló que no teme medirse con ninguno de sus rivales y que asume cada desafío como una oportunidad para demostrar su nivel.

Si Kevyn y Valkyria hubiesen iniciado este Desafió desde el principio, lo que dijo Leo no tendría ningun sentido, pero que queden campeones llegando al final del reality, es injusto, asi como fue injusto que Sofia ganara más de 200 millones. #DesafioSinFiltro #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/mDOjTyCtcr — Byron (@ElByronC) January 23, 2026

También recordó experiencias pasadas en temporadas anteriores, destacando que esas vivencias le han permitido fortalecerse mentalmente.

“Tanto Valkyria como yo tenemos las mismas condiciones que el resto para continuar en el programa. Creo que se debe pensar antes de opinar sobre la trayectoria de los demás”, expresó Kevyn.