Un influencer ayudó a reunir a un hombre que vivía en situación de calle con su familia, luego de nueve años sin contacto, gracias a un video publicado en redes sociales en diciembre del año pasado.
Le puede interesar: Horóscopo del fin de semana del 23 al 25 de enero: así le irá a cada signo en el amor, el dinero y la salud
El creador de contenido conocido como ‘Stylacho’, reconocido por realizar cambios de imagen a habitantes de la calle, conoció en diciembre de 2025 a Elías Manrique, un venezolano de 42 años que llevaba nueve años viviendo en las calles de Colombia.
Elías, oriundo de Caracas y el menor de sus hermanos, nunca se atrevió a comunicarse con su familia por miedo al rechazo. Durante ese tiempo, sus seres queridos, que residen en República Dominicana, perdieron todo rastro suyo.
Vea aquí: Juanes presenta ‘Hagamos que’, el cuarto adelanto de su próximo álbum
El influencer decidió realizarle un cambio extremo de imagen y compartir el resultado en sus redes sociales, sin imaginar que el video se convertiría en la clave para un reencuentro familiar.
El video que permitió localizar a su familia
Tras la publicación del contenido, Patricia Gonzales, hermana de Elías, lo reconoció de inmediato y se comunicó con el creador de contenido para confirmar su identidad y conocer su estado.
“Ese es mi hermano, no lo puedo creer. Ya habíamos perdido la esperanza; pensábamos que estaba muerto porque pasó mucho tiempo y nunca supimos de él ni teníamos forma de encontrarlo”, expresó Patricia.
Lea también: Con suite y cine 4K: así es el avión en el que Bad Bunny llegó a Medellín
La reacción fue rápida. En cuestión de horas, ‘Stylacho’ confirmó el vínculo familiar y anunció el hallazgo a su audiencia: “Sí, mis estilachos, lo logramos: encontramos a la familia del estilista y le vamos a dar la sorpresa”.
Primer contacto después de años de silencio
Aunque aún no se ha producido un reencuentro físico, Elías logró hablar varias veces con su familia y ponerse al día sobre lo ocurrido durante los años en los que estuvo desaparecido.
Le sugerimos: Poncho Zuleta se equivoca al nombrar a Jessi Uribe en homenaje a Yeison Jiménez
Su hermana mayor le envió mensajes y videos que fueron compartidos por el influencer. En uno de ellos le dijo: “Mi hermano querido, no te imaginas lo feliz que estoy. Saber que estás vivo, después de tanto tiempo, me hizo imaginar lo peor, pero ahora estoy superfeliz. Tienes que salir adelante; te estoy esperando aquí con todo el amor del mundo”.
Al escuchar los mensajes y reconocer a otros familiares, Elías reaccionó conmovido: “Simplemente le doy gracias a Dios. No sé qué más decirte; tengo un escalofrío”.
Un proceso de recuperación antes del reencuentro
Elías reconoció que su vida ha estado marcada por el consumo de drogas y que su prioridad es iniciar un proceso de rehabilitación antes de viajar a República Dominicana para reunirse con su familia.
En otras noticias: Silvestre y Feid cocinan una bomba musical
“No tengo palabras. Tal vez no era la manera de verlos, por la situación en la que estoy, pero estoy feliz. Todos me quieren en Dominicana, y si ellos vienen por mí, yo me voy”, afirmó.
En una conversación posterior con su hermano, a quien considera una figura paterna, expresó su intención de buscar ayuda y reconstruir su vida. “Soy el menor de mi casa, y mi más grande miedo era saber de mi madre. Tenía miedo de llamar y que me dijeran algo. Estoy sin palabras; eres mi ángel, hermano”, concluyó.