El fallecimiento de Yeison Jiménez continúa dejando huella en la música popular, no solo por los tributos que se le han rendido, sino también por situaciones inesperadas que surgen en medio del duelo.

Asimismo, una de ellas ocurrió recientemente durante un concierto de Poncho Zuleta, quien, en un momento cargado de emoción, solicitó un minuto de silencio en honor a Jessi Uribe, cantante que sigue activo y con vida.

El incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa la reacción de sorpresa y desconcierto del público ante el error. Muchos interpretaron que se trató de un lapsus del intérprete vallenato, afectado por el ambiente emotivo generado por los homenajes a Jiménez.

Además, Poncho había manifestado con anterioridad su tristeza por la pérdida del artista caldense, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. No obstante, durante esta presentación, el nombre mencionado no coincidió con el de Yeison Jiménez lo que provocó comentarios y memes entre seguidores del género popular.