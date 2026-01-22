La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue conmocionando al país. Su repentina partida ha desatado millones de reacciones no solo en Colombia sino en otros países. El artista falleció el pasado 10 de enero, en Paipa (Boyacá), tras sufrir un accidente en su avioneta junto a su equipo de trabajo.

Leer más: Gaula rescata a tres personas que permanecían secuestradas en Santa Verónica: les exigían 60 millones para liberarlas

Yeison se había posicionado como el mejor de la música popular colombiana en la actualidad, y a sus 34 años partió de este plano terrenal dejando sumidos en un profundo dolor a toda su familia y a sus seguidores.

Rodolfo Monroy, el último conductor que transportó a Yeison Jiménez en una camioneta blanca horas antes de la tragedia, reveló en exclusiva para El Tiempo cómo fue el último momento del cantante con su familia.

El hombre narró que en la tarde del viernes 9 de enero, el artista caldense llegó al Aeropuerto de Paipa junto a su esposa y sus hijos, para después dirigirse a cumplir su concierto en Málaga, Santander, esa misma noche.

Ver también: “No tuvimos la actitud para jugar una final”: Alfredo Arias

De acuerdo con el conductor, Yeison estaba en Medellín con su familia y, en principio, la idea era que la avioneta volara hasta Guaymaral para que su esposa y sus tres hijos se desplazaran hacia su casa.

Sin embargo, por cuestiones de tiempo, la aeronave siguió derecho hasta Paipa y, luego se devolvió hasta Guaymaral (Cundinamarca) únicamente con Sonia Restrepo y sus pequeños.

De igual manera, indicó al medio antes citado que en ese mismo lugar fueron recogidos los cuatro integrantes del equipo de trabajo de Yeison Jiménez (Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Óscar Marín y Jefferson Osorio) para que se encontraran con el cantante en Paipa y continuaran su camino hasta Málaga, Santander.

Efectivamente el cantante realizó su último concierto en el municipio santandereano y también ese mismo día, durante el vuelo a Paipa, fue la última vez que compartió con su esposa y sus hijos, ya que al día siguiente, el 10 de enero, se regresó de nuevo al municipio boyacense, vía terrestre, para viajar hacia Marinilla (Antioquia) y cumplir con su show esa noche.

Le sugerimos: Ecuador anuncia “acciones recíprocas” en tarifa de transporte de crudo del OCP tras suspensión de venta de energía por parte de Colombia

Sin embargo, la avioneta presentó fallas y se precipitó a tierra, aproximadamente a las 3:50 de la tarde, acabando con la vida del artista, sus cuatro compañeros de trabajo y el piloto.