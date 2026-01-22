El Ministerio de Minas y Energía informó este jueves que ha expedido una resolución que suspende la venta de energía a Ecuador, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de electricidad en firme.

Según el jefe de la cartera, Edwin Palma Egea, esta decisión se fundamenta en “análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico realizado por el Ideam y los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND), que evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar el abastecimiento de la demanda interna”.

Además, tras el anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el pasado miércoles, de aplicar “una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia” por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del Gobierno Petro a la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, expresó Noboa.

Ante la decisión de la cartera de Energía colombiana, la ministra de Ambiente y Energía del Ecuador, Inés Manzano, se pronunció este jueves anunciando acciones recíprocas en tarifa de transporte de crudo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, señaló la ministra ecuatoriana, a través de su cuenta de X.