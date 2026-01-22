El reconocido wedding planner, Diego Fernando Mazabel, fue asesinado en las últimas horas en el sur de Cali. De acuerdo a información preliminar, el hombre, de 45 años, habría perdido la vida en medio de un robo en el barrio El Ingenio.

Diego Fernando se movilizaba a pie por el sector y hablaba por celular, cuando fue alcanzado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta, según testigos.

Asimismo, indicaron que el presunto ladrón se acercó a Mazabel, le apuntó con un arma de fuego y procedió a despojarlo del maletín que este llevaba.

A pesar que Diego le entregó el maletín, el sujeto le disparó en varias oportunidades, dejándolo tendido en la acera. No contento con esto, el agresor regresó hasta donde estaba la víctima, al parecer, para llevarse algo más. Luego huyó del lugar tranquilamente en su motocicleta.

Los hechos, sumados a la frialdad del asesino, han generado un rechazo contundente entre la comunidad. De igual manera, la industria de eventos se encuentra de luto por lo sucedido, pues Diego era ampliamente reconocido y se destacaba por su gran creatividad y pasión por su trabajo.

Cabe recordar que dos días atrás, el 19 de enero, el wedding planner había anunciado que contraería matrimonio, mostrándose muy feliz en redes sociales.

Por el momento, las autoridades investigan los hechos y revisan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el responsable del crimen y proceder a su captura.