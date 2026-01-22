Las colaboraciones están de moda y se han convertido en una tendencia marcada entre los colombianos. Uno de los que se ha inclinado por esa apuesta, es la súper estrella del vallenato Silvestre Dangond, quien ya ha grabado temas con figuras de la música urbana, como por ejemplo el boricua Nicky Jam con quien grabó el éxito Cásate conmigo.

También hizo lo propio con Karol G, en un tema que aún no ha sido publicado. Ahora ha hecho lo propio con la ex pareja de La Bichota, el paisa Feid, con quien grabó una canción en Miami, Estados Unidos, como sorpresa musical para todos sus seguidores.

Los exponentes compartieron jornadas de producción donde la esencia del acordeón y el “flow” paisa se fusionaron para crear una propuesta sonora de gran impacto.

La sesión contó con el talento del destacado acordeonero José Juan Camilo Guerra ‘El Morocho’, quien aportó la maestría del folclor a los ritmos contemporáneos del “Ferxxo”.

La expectativa estalló en plataformas digitales tras una publicación de Dangond con el mensaje: “¡No va ve guaro que aguante!”, a lo que Feid respondió con un contundente: “Maestro sirva lo mismo”; y Silvestre remató: “de una campeón”.

Este intercambio no solo confirma la química entre los artistas, sino que anticipa una canción cargada de sentimiento, fiesta y cultura colombiana.

Esta colaboración marca un puente generacional y de géneros, uniendo a los “Silvestristas” con el fenómeno del “Ferxxo” en una pieza musical que ya es tendencia antes de su estreno.