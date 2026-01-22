El día previo a que se revelan los nominados al Óscar, el mundo del cine sigue atento también los anuncios de los premios Razzie, que reconocen las peores producciones cinematográficas.
Hablamos de los Golden Raspberry Awards 2026, más conocidos como Premios Razzie 2026, unos galardones que celebran, con sarcasmo y mucha mala leche, las peores películas que nos ha dado la industria de Hollywood el año anterior.
Considerados desde hace décadas los anti-Oscar, los Razzie son una especie de catarsis colectiva: si existe el aplauso eterno, también debe existir el abucheo histórico. Y este año, el veredicto ha sido especialmente duro con grandes superproducciones, estrellas consagradas y apuestas que prometían mucho, y que se acabaron convirtiendo en una parodia de sí mismas.
A continuación, se relaciona el listado completo de películas nominadas a los Razzie 2026, aunque a grandes rasgos, destacan el polémico live action de ‘Blancanieves’, la ambiciosa, pero horrorosa ‘Estado eléctrico’ y el discutido reboot de ‘La guerra de los mundos’ que la mayoría parece haber olvidado en cuestión de meses.
Peor Película
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- In the Lost Lands
- Blanca Nieves
- War of the Worlds
Peor Director
- Rich Lee – War of the Worlds
- Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Section 31
- Joe y Anthony Russo – The Electric State
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb – Blanca Nieves
Peor Actor
- Dave Bautista – In the Lost Lands
- Ice Cube – War of the Worlds
- Scott Eastwood – Alarum
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Peor Actriz
- Ariana DeBose – Love Hurts
- Milla Jovovich – In the Lost Lands
- Heather Graham – Gunslingers
- Natalie Portman – Fountain of Youth
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
Peor Actor de Reparto
- Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Alarum
Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Ema Horvath – The Strangers: Chapter 2
- Kacey Rohl – Star Trek: Section 31
- Scarlet Rose Stallone – Gunslingers
- Isis Valverde – Alarum
Peor Combo en Pantalla
- Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
- James Corden y Rihanna – Smurfs
- Ice Cube y su cámara de Zoom – War of the Worlds
- Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights
- The Weeknd y su colosal ego – Hurry Up Tomorrow
Peor Remake, Secuela o Reboot
- Five Nights at Freddy’s 2
- I Know What You Did Last Summer
- Smurfs
- Blanca Nieves
- War of the Worlds
Peor Guion
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Blanca Nieves
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds