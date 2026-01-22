El día previo a que se revelan los nominados al Óscar, el mundo del cine sigue atento también los anuncios de los premios Razzie, que reconocen las peores producciones cinematográficas.

Hablamos de los Golden Raspberry Awards 2026, más conocidos como Premios Razzie 2026, unos galardones que celebran, con sarcasmo y mucha mala leche, las peores películas que nos ha dado la industria de Hollywood el año anterior.

Considerados desde hace décadas los anti-Oscar, los Razzie son una especie de catarsis colectiva: si existe el aplauso eterno, también debe existir el abucheo histórico. Y este año, el veredicto ha sido especialmente duro con grandes superproducciones, estrellas consagradas y apuestas que prometían mucho, y que se acabaron convirtiendo en una parodia de sí mismas.

A continuación, se relaciona el listado completo de películas nominadas a los Razzie 2026, aunque a grandes rasgos, destacan el polémico live action de ‘Blancanieves’, la ambiciosa, pero horrorosa ‘Estado eléctrico’ y el discutido reboot de ‘La guerra de los mundos’ que la mayoría parece haber olvidado en cuestión de meses.

Peor Película

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

In the Lost Lands

Blanca Nieves

War of the Worlds

Peor Director

Rich Lee – War of the Worlds

Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Section 31

Joe y Anthony Russo – The Electric State

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Blanca Nieves

Peor Actor

Dave Bautista – In the Lost Lands

Ice Cube – War of the Worlds

Scott Eastwood – Alarum

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Peor Actriz

Ariana DeBose – Love Hurts

Milla Jovovich – In the Lost Lands

Heather Graham – Gunslingers

Natalie Portman – Fountain of Youth

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

Peor Actor de Reparto

Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

Peor Actriz de Reparto

Anna Chlumsky – Bride Hard

Ema Horvath – The Strangers: Chapter 2

Kacey Rohl – Star Trek: Section 31

Scarlet Rose Stallone – Gunslingers

Isis Valverde – Alarum

Peor Combo en Pantalla

Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves

James Corden y Rihanna – Smurfs

Ice Cube y su cámara de Zoom – War of the Worlds

Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights

The Weeknd y su colosal ego – Hurry Up Tomorrow

Peor Remake, Secuela o Reboot

Five Nights at Freddy’s 2

I Know What You Did Last Summer

Smurfs

Blanca Nieves

War of the Worlds

Peor Guion