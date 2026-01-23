El cantante colombiano Galy Galiano, ícono de la música romántica en América Latina, asegura en una entrevista que se retira de los escenarios “en el momento justo”, tras 45 años de carrera, mientras observa con cautela los cambios de la industria musical, como el avance de la inteligencia artificial (IA).

“La tecnología avanza, el mundo cambia y la música también”, afirma el artista de 67 años, al reflexionar sobre el impacto de la IA en la creación musical, en momentos en que se prepara para cerrar definitivamente su etapa sobre los escenarios.

Como compositor, Galy Galiano considera “complejo” el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical, aunque reconoce que la tecnología ya forma parte del presente.

“La esencia del artista, el sentimiento y la experiencia humana siguen siendo fundamentales y no pueden ser reemplazados”, puntualiza.

Asimismo, observa con naturalidad el cambio del panorama musical colombiano, muy distinto al de los tiempos en los que comenzó su carrera musical, pero admite que la transformación “es parte del paso del tiempo”, y en ese contexto, considera que el reguetón, hoy dominante en la escena, “hace parte de esa evolución”.

“Cada generación tiene su manera de expresarse”, dice, y subraya que siempre ha mantenido una postura de respeto frente a las nuevas corrientes musicales, aunque reconoce que su identidad artística se ha mantenido ligada a otros sonidos.

Carmelo Galiano Cotes, nombre de pila del artista, nació el 10 de febrero de 1958 en Chiriguaná, municipio del departamento caribeño del Cesar (noreste), y esta semana anunció en Bogotá su retiro definitivo de las tarimas con la gira ‘La última y nos vamos’, un recorrido que marca el final de su trayectoria artística que comenzó en 1981 con su primer álbum ‘Frío de ausencia’.

El momento de decir adiós

El intérprete explica que la decisión de retirarse no fue improvisada ni forzada, sino el resultado de una reflexión personal: “Y sentí que este era el tiempo adecuado”, señala.

“Las decisiones se toman en distintos momentos de la vida. Consideré que este era el momento adecuado porque, gracias a Dios, todavía tengo energía, por lo menos la suficiente para compartir con la gente con mucha alegría y dinamismo”, asegura.

‘La última y nos vamos’ estará centrada en Colombia, donde se consolidó su carrera, aunque reconoce que tiene presentes otros países latinoamericanos donde su música dejó huella, como México, los centroamericanos y los andinos.

Carlos Ortega/EFE AME7564. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/01/2026.- El cantante colombiano Galy Galeano posa durante una entrevista con EFE este miércoles, en Bogotá (Colombia). Galiano, ícono de la música romántica en América Latina, asegura en una entrevista con EFE que se retira de los escenarios "en el momento justo", tras 45 años de carrera, mientras observa con cautela los cambios de la industria musical, como el avance de la inteligencia artificial (IA). EFE/ Carlos Ortega

La gira comenzará el próximo 30 de abril en Bogotá y recorrerá varias ciudades del país, con presentaciones en Medellín, Pereira, Cali, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio y Cúcuta, hasta comienzos de octubre.

Canciones que cruzaron generaciones

Con una discografía marcada por éxitos en baladas, rancheras e incluso salsa, como ‘Me bebí tu recuerdo’, ‘La cita’, ‘Frío de ausencia’ y ‘Quién entiende este amor’, Galy Galiano se convirtió en un fenómeno intergeneracional, algo poco común entre los artistas que emergieron en el auge de la balada romántica de los años ochenta.

“Es algo muy bonito saber que varias generaciones han crecido con mis canciones, no solo en Colombia sino en América Latina”, reconoce.

Al preguntarle por una canción que resuma su carrera, el artista admite que no es fácil elegir una sola, pero recuerda con especial significado ‘Frio de ausencia’, porque marcó el inicio de su reconocimiento, cuando aún “no se sabía mucho de este tipo de música”.

Tras el retiro, Galy Galiano no se alejará por completo de la música. Aunque no profundiza en detalles, deja claro que su relación con el arte continuará desde otros lugares, ya sea como compositor o creador.

“La música me lo ha dado todo, y yo también le entregué mi vida”, resume.

