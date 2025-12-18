Galy Galiano pronto se bajará de los escenarios para siempre. Así lo anunció recientemente por ello organizó una gira de conciertos que será la última en su prolífica y extensa carrera artística para decirle adiós al público que por décadas lo ha acompañado.

Carmelo Galiano, nombre de pila del artista, confirmó que el tour fue denominado ‘La última y nos vamos’ y comenzará en 2026 y se extenderá hasta 2028, con una producción internacional prometiendo un espectáculo de alto nivel técnico y artístico.

Primero comenzará por Bogotá con un show el 30 de abril en el Movistar Arena dando así inicio a una gira que lo llevará por distintas ciudades colombianas y en el exterior. Aún no está confirmada la agenda completa, según los organizadores, esta se irá develando con el pasar de los meses.

“Gracias a Dios por estar disfrutando unas vacaciones antes de comenzar ensayos para el TOUR LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 2026-2028”, indicó Galeano en un video que subió a su cuenta de TikTok.

Las entradas para el primer concierto ya están disponibles y se podrán conseguir en la página web de Tu Boleta. Los precios varían de acuerdo a la localidad, hay desde $82.500 (tercer piso) hasta $412.500 (palco la Última y Nos Vamos).

El pasado sábado 13 de diciembre abrió la venta de la etapa 1 e irá hasta el domingo 1 de febrero. La etapa 2 comprenderá desde el lunes 2 de febrero hasta el sábado 28 de marzo; y finalmente, la etapa 3 se extenderás desde el domingo 29 de marzo hasta agotar existencias.

Los asistentes a los espectáculos musicales programados por el cantante podrán deleitarse con clásicos como ‘La Cita’, ‘Me Bebí Tu Recuerdo’, ‘Pequeño motel’ y ‘Quien entiende este amor’, repertorio musical que ha marcado la trayectoria artística del nacido en el Cesar.

“Después de tantos años en los escenarios... llega el momento que nunca pensé, mi última gira. Un viaje lleno de recuerdos, emociones, de canciones que crecieron con nosotros. Si alguna vez cantaste conmigo, si alguna vez fuiste parte del sueño... Este es el momento de encontrarnos una vez más y decirnos adiós por todo lo alto, como mi público lo merece”, dijo Galy en su cuenta de Instagram.