Antes de que Bad Bunny se tome Medellín este fin de semana con sus tres conciertos, hay algo claro: Colombia no solo lo escucha, lo ha acompañado desde el inicio.

Los datos de Spotify cuentan una historia de crecimiento, conexión y una relación que se ha construido canción tras canción.

Colombia, un país que no deja de darle play. Fue el artista más escuchado en Spotify en 2025 tanto a nivel global como en Colombia, siendo hoy el quinto país que más escucha al artista en el mundo.

Al analizar el comportamiento de escucha durante un mes, Spotify estima que en Colombia se reproducen cerca de 29 mil canciones de Bad Bunny por minuto.

Los fans colombianos que más lo escuchan en Spotify reprodujeron en promedio 6 canciones al día. El Conejo Malo no solo está en tendencia: vive dentro de la curaduría personal de los colombianos.

Más de 11,2 millones de playlists creadas por usuarios en Colombia incluyen al menos una canción de Bad Bunny.

La VeLDÁ es que Colombia también ha sido clave en su sonido

Algunas de las colaboraciones con artistas colombianos más exitosas en Colombia y el mundo reflejan esa conexión:

“LA CANCIÓN” – Bad Bunny, J Balvin ¡La colaboración con un artista colombiano más escuchada en Spotify!

“I Like It” – Bad Bunny, Cardi B, J Balvin

“Ojitos Lindos” – Bad Bunny, Bomba Estéreo

Mucho antes de los estadios llenos, Colombia ya llevaba al Conejo a los primeros lugares del chart local:

“Amorfoda” y “Te Boté – Remix” ft Nio García, Casper Magico, Darell, Ozuna y Nicky Jam, alcanzaron el puesto #1 en Colombia en 2018.

“Sensualidad” ft J Balvin, Prince Royce, Mambo Kingz y DJ Luian y “Báilame – Remix” con Nacho, Yandel, Mambo Kingz y DJ Luian estuvieron en las primeras 10 posiciones en 2017.

Canciones como “Mayores” con Becky G, “Krippy Kush” ft Farruko y Rvssian, y “Chambea” se posicionaron en el Top 40 entre 2017 y 2018.

En total, más de 30 canciones de sus primeros años lograron entrar y escalar en el ranking local colombiano, confirmando que el vínculo viene de lejos.

Hoy, mientras Bad Bunny se prepara para reencontrarse con su público en Medellín, los datos muestran que Colombia no es solo una parada más en la gira, sino parte esencial de su historia musical.

Porque aquí, Benito no se escucha solo en concierto. Se escucha todos los días.