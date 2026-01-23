Este viernes 23 de enero la Universidad de Córdoba dará a conocer el listado de admitidos en primer llamado para el período académico 2026-1. Es un paso decisivo para cientos de jóvenes que inician su proyecto de vida profesional en una institución pública.

La publicación oficial de los resultados estará disponible a través de la página web institucional www.unicordoba.edu.co El segundo llamado, sujeto a disponibilidad de cupos, lo realizarán el próximo 2 de febrero.

Para este período académico, Unicórdoba ofrece 30 programas académicos distribuidos en sus siete facultades, con un total de 1.867 cupos aprobados por el Consejo Académico.

La institución cuenta actualmente con 16 programas acreditados de alta calidad y se prepara para presentar cinco nuevos programas a procesos de acreditación durante 2026, reafirmando su compromiso con la excelencia académica.

La oferta académica para 2026-1 incluye programas técnicos, tecnológicos y profesionales con alta pertinencia territorial. Entre ellos se destacan el programa técnico profesional en Programación Web, dirigido a la Institución Educativa Villa Nueva del municipio de Valencia, en el marco de la estrategia Educación Superior en tu Colegio, y el nuevo programa Tecnología en Desarrollo de Software, que se oferta por primera vez en los lugares de desarrollo de Montería, Lorica, Sahagún y Montelíbano.

El rector Jairo Torres Oviedo sostuvo que “el crecimiento académico de la Universidad de Córdoba es el resultado de un trabajo colectivo que pone en el centro la calidad, la inclusión y el bienestar de nuestros estudiantes. Creemos en una universidad pública fuerte, con impacto regional y proyección nacional”.

El jefe de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, Luis Miguel Herrera Yánez, reiteró el llamado a cumplir estrictamente las fechas fijadas, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional establece que, una vez finalizado el proceso de matrícula, las universidades solo pueden reportar al MEN a los estudiantes que se hayan matriculado dentro de los plazos establecidos. En consecuencia, quienes no realicen su matrícula de manera oportuna no serán reportados al Ministerio y deberán asumir el costo total de su matrícula.