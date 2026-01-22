En la sede Caribe de Migración Colombia situada en la ciudad de Cartagena se produjo la detención de un ciudadano italiano que ingresó al país procedente de Estados Unidos y que es requerido por las autoridades judiciales de Venezuela.

Durante los controles migratorios, los oficiales detectaron que el individuo presentaba una Circular Roja de Interpol por el delito de estafa, razón por la que fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes, en cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación judicial.

Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la tarea de los y las oficiales de la entidad en los diferentes Puestos de Control Migratorio y aseguró que “en lo que va del año se ha evidenciado un incremento significativo tanto en las entregas a las autoridades como en la detección de personas con circulares de Interpol, lo que refleja el fortalecimiento de nuestros controles y el compromiso con la seguridad regional y global”.

En el 2025 fueron entregadas más de 20 personas a las autoridades desde la Regional Caribe, mientras que a nivel nacional la cifra superó las 800.