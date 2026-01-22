Mediante un fallo en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó la sentencia que había denegado el Tribunal Administrativo local en primera instancia, y, en su lugar, anuló la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde del municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, en el periodo 2024-2027.

En este caso, la comisión escrutadora departamental de La Guajira, contrario a resolver los desacuerdos de los miembros de la comisión municipal, decidió abstenerse de declarar la elección y, en consecuencia, ordenó que la jornada se repitiera mediante elecciones atípicas el 17 de diciembre del año 2023.

La Sección Quinta valoró las pruebas allegadas y encontró demostrado que las comisiones escrutadoras departamentales carecen de competencia para abstenerse de declarar la correspondiente elección, así como para convocar a una nueva jornada, pues esta facultad solo la ejerce el juez en el marco del medio de control de nulidad electoral y cuando se anule la elección.

Por lo que este ente dispuso que las autoridades competentes adelantarán las gestiones pertinentes a fin de llevar a cabo la elección en la cual se elija al nuevo alcalde del municipio.

Es importante mencionar, que la disputa se remonta al 29 de octubre de 2023, cuando se presentaron hechos que alteraron el orden público por la intervención de manifestantes que irrumpieron con violencia, en tres de los doce puestos de votación, lo que ocasionó la destrucción o abandono de parte del material electoral que, por tal circunstancia, no fue escrutado.

Dicho día, miembros de la fuerza pública controlaron rápidamente los disturbios y solo lograron recuperar el material electoral de los puestos de María Inmaculada y de las mesas de la 6 a la 15, 17 y 18 de Calixto Maestre y trasladaron los documentos al sitio de los escrutinios para que la comisión evaluara lo ocurrido y tomara las decisiones correspondientes.