Uniformados de la Policía Nacional lograron la incautación de dos máquinas tragamonedas tipo boxeo, durante un procedimiento de control realizado sobre la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Palomino, La Guajira.

La acción se llevó a cabo mediante actividades de registro a vehículos, donde fue inspeccionado un furgón que transportaba dos máquinas de juego marca Boxing. Al momento de solicitar la documentación correspondiente, el responsable manifestó no contar con soportes que acreditaran su legal ingreso y comercialización en el país.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por los uniformados, estos elementos provenían de Maracaibo, Venezuela, lo que generó la inmediata actuación policial frente a una posible infracción a las normas aduaneras vigentes.

Ante estos hechos, se procedió a la incautación de las dos máquinas, avaluadas en aproximadamente 30 millones de pesos, las cuales fueron dejadas a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), para el respectivo trámite administrativo.