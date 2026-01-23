La fiesta ya está en la calle. Barranquilla y el Atlántico se preparan para vivir un fin de semana cargado de música, danza, humor y tradición, con una programación pensada para todos los gustos y edades.

Con eventos gratuitos y escenarios abiertos, el llamado es a programarse y salir a disfrutar. Estos días se convierten en una antesala del Carnaval que se aproxima. Así que alístese porque ya hay ley para gozar de la celebración y la invitación está servida.

La primera parada es en Barranquilla, donde cinco años después de su silencio, el semillero del Carnaval de Barranquilla vuelve a latir. Y es que sin niños no hay futuro para la fiesta. Así lo dejó claro el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo, al explicar por qué este espacio, largamente reclamado, vuelve a ocupar el Fin de Semana de la Tradición.

“Hace cinco años se dejó de hacer. No sé por qué se tomó la decisión, no sé si fueron costos, pero por parte de este director y por parte del secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, tomamos la iniciativa inmediatamente de que esto no podía dejarse de hacer”, dijo a EL HERALDO.

La Plaza de la Paz será, otra vez, el gran escenario. Desde este viernes, a partir de las 10:00 de la mañana, los niños se tomarán el espacio, y repetirán el sábado a la misma hora.

Lea también: Poncho Zuleta se equivoca al nombrar a Jessi Uribe en homenaje a Yeison Jiménez

“Era un reclamo de ellos y de los directores de los grupos, porque para los niños el único espacio que teníamos en el Carnaval era el desfile, pero finalmente que ellos se mostraran en un ambiente como lo es el Fin de Semana de la Tradición era una deuda que teníamos con ellos, que son el gran semillero de esta fiesta”.

Josefina Villarreal

Y nadie se mueve de ahí porque ese mismo viernes a las 5:00 p. m. será el Festival de Danzas de Relación y Especiales. El sábado es el turno para la Fiesta de Comparsas desde las 3:00 p. m., que darán una muestra de sus coreografías y puestas en escena con las que sorprenderán a los carnavaleros.

Y el domingo, a partir de las 10:00 de la mañana comenzará la Fiesta de Danzas y Cumbias, donde las manifestaciones que exaltan el patrimonio inmaterial del Carnaval se presentarán en la Plaza de la Paz ante el público barranquillero, exaltando el valor de quienes, generación tras generación, han mantenido viva la esencia de la fiesta.

“Son más de 443 grupos que se presentarán. El barranquillero tiene que saber que el Carnaval de Barranquilla tiene una agenda pública como esta, totalmente abierta”, dijo Jaramillo.

También habrá una programación paralela en otros puntos de la ciudad como el Encuentro de Comedias en el Parque Sagrado Corazón a las 5:00 p. m el sábado. Allí estarán padrinos del humor como Joselo de Colombia y Lucho Chamié.

Y el domingo a las 3:30 p. m. en el Centro Comercial Villa Country se vivirá el primer ‘Paco Paco al Parque’, una jornada pensada para la diversión de los niños y las familias.

Cortesía

A gozar con el Momo

Luego de vivir la segunda jornada del Fin de Semana de Tradición, los carnavaleros podrán desplazarse al ‘Salón Burrero del Momo’, ubicado en la calle 57 N°21–35, en el barrio Los Andes, donde estará el rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, en lo que denominó el escondite de los artistas para vivir una noche llena de alegría, baile y puro sabor barranquillero junto a la reina Michelle Char Fernández.

Quienes deseen asistir, podrán reservar sus entradas en los números: 3026927411 y 300642 3570.

De Bando por los pueblos

Varios puntos del Atlántico se estremecerán también con todo el jolgorio que provoca el Carnaval, y todo por cuenta de los shows de bando y coronación que se cumplirán desde este viernes en algunos municipios a los que llegará la embajadora cultural del Carnaval del Atlántico, Stefanny Martínez, quien coronará a las soberanas.

El primero en tener acción este viernes será Soledad, donde este viernes en la plaza municipal desde las 6:30 p. m. la reina María Paula Amaya comandará una emocionante puesta en escena para leer sus decretos reales y ser coronada.

La nota musical correrá por cuenta de Beto Zabaleta, Rafa Pérez, Criss & Ronny, la orquesta de Pacho Galán, entre otras agrupaciones locales.

El sábado la movida se traslada a territorio galapero, allí a partir de las 6:30 p. m. está convocado el público en la finca Hermanos Patiño para rendirse a los pies de su majestad Lucía Figueroa Páez, que la dará toda junto al rey Momo Silvera, quienes bajo la propuesta ‘El Bus del Vacilón: un viaje de Galapa hacia el mundo’, darán inicio a la fiesta con su show de bando y coronación.

Lea también: Silvestre y Feid cocinan una bomba musical

Cortesía

La parte musical estará a cargo de Julio Rojas y Tavo Sumoza, Luister La Voz y Shekeré Orquesta.

Trasladándose a la franja oriental del departamento, el goce se activa oficialmente este sábado también en Sabanagrande y Palmar de Varela.

En el primer municipio, la reina central Madelen González ha preparado una apuesta arraigada a nuestro folclor. El evento será a las 7:00 p. m. en la plaza principal con figuras como Giblack, el de moda con ‘El trato coleto’, Julio Rojas y Tavo Sumoza y Shekeré Orquesta.

Por otra parte, Ana del Castillo llegará al municipio de Palmar de Varela para enriquecer el gran show de Lectura de Bando y Coronación de su reina, Sandry Charris Fontalvo, un evento que hará vibrar a propios y visitantes con lo mejor del folclor vallenato. Este sábado, será una noche llena de música, tradición y alegría, con la presentación de Poncho Zuleta, Afri Karibe y Los del Solar. Todos están invitados desde las 7:00 p. m. en la cancha Catalino Fontalvo.

Cortesía

Por último en Tubará, este sábado 24 de enero se vivirá la Lectura del Bando y Coronación en la Megaplaza de las Madres desde las 7:00 p. m. Allí se disfrutará del show de coronación de la reina Maileth Viloria y la coronación de los reyes del Adulto Mayor, un homenaje a la tradición y al legado carnavalero.

La fiesta sigue con Luis Florián, Dolcey Gutiérrez Jr. y La China ‘Lau’ Hamburger con su vallenato romántico.

Aquí tiene la agenda, aliste su pinta carnavalera y salga con su combo a disfrutar de nuestra tradición por cualquier rincón de Barranquilla y el Atlántico.