La cuenta regresiva para los conciertos de Bad Bunny en Medellín ya comenzó y, mientras miles de personas se preparan para asistir a sus presentaciones desde este viernes, empiezan a conocerse nuevos detalles sobre cómo se está organizando el espectáculo en el Estadio Atanasio Girardot.

El artista puertorriqueño llegará a la capital antioqueña los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, uno de los recorridos más esperados del año.

En medio de la expectativa, Juanjo Guerrero un creador de contenido especializado en eventos musicales recorrió el escenario y compartió información clave para quienes ya tienen boleta.

Uno de los aspectos que más inquieta a los asistentes es el acceso al estadio. Según se reveló en un video en redes sociales, todas las graderías contarán con asientos asignados y numerados.

Esto permitirá un control más ordenado durante la entrada y evitará que los espectadores pierdan su ubicación.

Así se ve la localidad de Sur en el Atanasio para el concierto de Bad Bunny ¿qué les parece? #badbunny #badbunnypr #badbunnyconcert pic.twitter.com/hMW4Xu8KjF — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) January 22, 2026

Durante el recorrido, se explicó que algunos sectores ofrecen precios más bajos sin sacrificar completamente la visibilidad del escenario.

Las zonas ubicadas en el costado sur se perfilan como una alternativa para quienes buscan una opción más accesible, manteniendo una vista funcional del montaje principal.

Asimismo, indicó que las ubicaciones con mayor ventaja visual son aquellas que se encuentran cerca del centro del estadio.

Entre ellas se destacan: oriental baja, occidental baja y sectores centrales de sur. Estas áreas permitirán apreciar con mayor claridad tanto al artista como la producción audiovisual.

Los fanáticos ya hacen fila para ingresar al primer concierto de Bad Bunny en Medellín

#BadBunny l Desde la noche anterior, fanáticos del artista puertorriqueño, Bad Bunny, le hacen fila en el Estadio Atanasio Girardot para la primera fecha de concierto en Medellín. pic.twitter.com/SPrhVZV6lA — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 23, 2026

Las graderías superiores ofrecen una perspectiva distinta del espectáculo. Desde allí, el público podrá observar el escenario completo, las pantallas y el movimiento general del show.

Uno de los puntos más llamativos del tour es su despliegue técnico. Según lo mostrado, el espectáculo incluirá efectos visuales, pirotecnia y estructuras móviles que podrán verse desde diferentes sectores.

Esto garantiza que, independientemente de la ubicación, el público tenga una experiencia inmersiva.