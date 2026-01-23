La Carnavalada inauguró ayer en Casa Moreu su edición XXV con una exposición artística colectiva que reúne a 13 creadores plásticos en diálogo con la memoria, la fiesta y el espíritu colectivo del festival. Durante el evento se develó la obra Raíces del maestro Néstor Loaiza que será el afiche oficial 2026, un tributo a los 150 años del Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua del Carnaval.

La jornada incluyó un conversatorio entre el maestro Loaiza, la artista plástica Rosa Navarro y Álvaro Suescún, curador de La Carnavalada, sobre la trayectoria de los artistas, la relación de sus obras con la ciudad y el proceso creativo detrás de la obra develada.

Una exposición que celebra 25 años de historia

La exposición colectiva reúne obras de Rosa Navarro, Carlos García, Donny Pinedo, Guillermo Sánchez, Nitho Cecilio, Julián Martínez, Luis Carlos Romero, Darío Moreu, Hernán Romero, Ronald Hernández, Felipe Braga, Inés Ospino y el maestro Néstor Loaiza, artista homenajeado de esta edición. Durante el evento, los artistas participantes recibieron un reconocimiento por su aporte a la celebración de los 25 años del festival.

“Iniciamos el 2026 con una celebración muy especial: homenajeamos 25 años de permanencia viva, y qué mejor manera de comenzar esta conmemoración que con nuestra clásica exposición de arte, que este año celebra la historia del festival a través de una selección de artistas plásticos que dialogan con la memoria, la fiesta y el espíritu colectivo que ha sostenido la Carnavalada durante todos estos años”, expresó Mabel Pizarro, cofundadora y organizadora del festival.

La exposición estará abierta al público hasta el 29 de enero, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en Casa Moreu.

Una obra que honra la identidad caribeña

Titulada “Raíces”, la obra es un acrílico sobre lienzo que estalla en colores vibrantes —amarillo, rojo, verde, morado y naranja— evocando la alegría desbordante del Carnaval. La pieza captura la expresión de gozo del Congo e incorpora elementos distintivos de la danza más antigua del Carnaval de Barranquilla.

“Me uno a la celebración de los 150 años de esta danza emblemática que se ha transmitido de generación en generación. El personaje central es un Congo actual, lo que representa la identidad que tiene con la ciudad. También mantiene imágenes que cuentan de dónde proviene esa danza: del africano, del negro de quien recibimos esa herencia. En las gafas del Congo se refleja su entorno, porque esta danza tiene su mayor asentamiento en el barrio emblemático Rebolo. Escogí dos imágenes icónicas del barrio: La Cien, un estadero famosísimo, y una de las casas que aún se mantienen en pie”, expresó el maestro Néstor Loaiza.

El Congo Grande: 150 años de tradición viva

El afiche rinde tributo al Congo Grande de Barranquilla, fundado en 1875 y reconocido como la danza más antigua del Carnaval. Esta expresión afrodescendiente fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2025 y resultó fundamental para que el Carnaval de Barranquilla fuera reconocido como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

25 años de La Carnavalada: un espacio de convivencia

La Carnavalada se ha consolidado como una de las experiencias culturales alternativas más exitosas del Carnaval de Barranquilla. En sus 25 años ha presentado más de 10 mil artistas y ha impactado a cientos de miles de espectadores, sin registrar un solo incidente de violencia en su historia.

“En 25 años hemos demostrado que el Carnaval también necesita espacios de pausa, donde la fiesta se vive de cerca y en familia. Este afiche que nos entrega Néstor honra no solo al Congo, sino también nuestra esencia: preservar y celebrar las tradiciones vivas de nuestro Caribe”, afirmó Darío Moreu, cofundador del festival.

La esencia de La Carnavalada

La edición XXV mantendrá su estructura de tres franjas programáticas: Los Saberes de las Artes (franja académica e interactiva para públicos familiares), danza y teatro (agrupaciones tradicionales del Caribe y propuestas contemporáneas), y musical (celebración de ritmos caribeños desde sus raíces hasta expresiones actuales).

El festival se realizará en el Parque Sagrado Corazón los días 14, 15 y 16 de febrero con entrada gratuita y acceso libre para todo público.

La Carnavalada XXV cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, así como del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.