En el segundo concierto de Bad Bunny en Medellín el pasado sábado 24 de enero, todos los asistentes quedaron impresionados cuando le rindió homenaje al cantante fallecido Yeison Jiménez.

Este sin duda alguna ha sido considerado como uno de los momentos hasta ahora más emotivos de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

En medio de su espectáculo, el artista puertorriqueño sorprendió al público al hacer una pausa en su repertorio para interpretar “Aventurero”, una de las canciones más representativas del fallecido músico.

Ayer Bad Bunny rindió homenaje a Diomedes Díaz y hoy rinde homenaje a Yeison Jiménez. Enorme gesto con Colombia 🇨🇴🤍 pic.twitter.com/ktopTFxxp9 — Kevsh (@mvsicmvn) January 25, 2026

Videos grabados por los asistentes comenzaron a circular minutos después en plataformas como Instagram, TikTok y X, que se hicieron virales. En las imágenes se observa a miles de fanáticos cantando al unísono, con sus celulares en alto.

Para muchos fans, el momento evidenció el respeto de Bad Bunny por la música colombiana y su capacidad para conectarse con las raíces culturales de cada país que visita durante su gira.

Luego del homenaje, el artista retomó su show con el tema “Pitorro de Coco”, pero el tributo a Yeison Jiménez se mantuvo como uno de los instantes más comentados del concierto.

Asimismo, este homenaje se suma a otros momentos destacados de Bad Bunny en su paso por la capital antioqueña. Durante su primera presentación, interpretó “Tú eres la reina” de Diomedes Díaz y compartió escenario con Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo.

Bad Bunny convida Li Saumet do Bomba Estéreo para cantar ‘Ojitos Lindos’ no primeiro show da ‘DtMF World Tour’ na Colômbia. 🇨🇴😭❤️ pic.twitter.com/0bEw98uZZH — Bad Bunny Brasil 🇧🇷 (@BadBunnyBrasil) January 24, 2026

Arcángel también fue sorpresa durante el segundo concierto de Bad Bunny en Medellín

Benito cantó junto a Arcángel ‘La maravilla’ su canción del 2017 “Me acostumbré”, generando la emoción del público.

Arcángel fue el invitado de hoy en el concierto de Bad Bunny en Medellín. pic.twitter.com/IftMr9XaF0 — César Olse (@cesarolse) January 25, 2026

“Tú no vive así”, “La jumpa”, “Pa que la pases bien”, “Aparentemente” “Flow violento” y “Gata oficial”, fueron algunas de las canciones que cantó Arcángel.

Este domingo 25 de enero será la tercera fecha del “Conejo malo” en Medellín, y los fans se encuentran a la expectativa de qué artistas podrían estar.