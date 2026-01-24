El nombre de la empresa colombiana ‘Frisby’ nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pero esta vez no está relacionado con el litigio que adelanta por su marce en España. Ahora un empleado de la compañía de alimentos denunció presuntas humillaciones a las que estaría siendo sometido en su espacio de trabajo.

El caso se presentó durante la noche de este jueves 22 de enero en un local del centro comercial La Estación, ubicado en la ciudad de Ibagué.

Según testigos que se encontraban en la plazoleta de comidas del centro comercial, el trabajador comenzó a gritar desde el interior del establecimiento, lo que de inmediato llamó la atención.

“Estoy aburrido, estoy aburrido de cómo me humillan. Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”, se escucha en uno de los videos divulgados a través de redes sociales.

#ATENTOS. Un trabajador de @frisbylohace rompió en llanto en plena jornada laboral asegurando ser víct¡ma de constantes humillaciones en una de las sedes de la cadena ubicadas en un centro comercial de Ibagué. En medio de su desahogo, el hombre gritó: “Todos los días me humillan” pic.twitter.com/mHSUUGtpBA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 23, 2026

El hecho generó múltiples reacciones por parte de los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaban las condiciones laborales de muchas personas en el país.

“Cómo será la humillación que recibe este muchacho que tuvo que decirlo de esa forma”; “Eso pasa en toda empresa, personas que se creen más que los demás o que llevan tiempo o antigu@s entonces pasan por encima de la persona nueva o se dedican a mandar”; “Muchas veces vamos, pedimos, comemos, compartimos en familia , pero no sabemos cómo están esos muchachos que nos atienden”; “Y hace unos meses todos tristes (yo no) porque los españoles le habían robado el aviso”; “Así es la realidad de muchos. Una humillación constante”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.