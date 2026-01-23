En medio de todo el revuelo que causó la denuncia de la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, contra la ex aspirante a viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, por supuesto fraude o falsedad de los títulos universitarios de la ex funcionaria del Gobierno Petro, este viernes se conoció un nuevo pronunciamiento de la institución involucrada: Fundación Universitaria San José.

A través de un video, Francisco Pareja, fundador de la entidad educativa, reiteró que la institución sigue a disposición para colaborar con las autoridades competentes “contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”.

Asimismo,señaló que en el caso de Juliana Guerrero fue la misma universidad la que detectó y denunció el fraude del cual, según dijo, han sido víctimas.

“En cumplimiento de su deber legal procedí a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación aportando la documentación y soportes que hacen parte del expediente entre ellos las facturas recibos que evidencian las inconsistencias del caso”, aseveró.

Vale mencionar que el pasado 20 de enero, la representante Jennifer Pedraza reveló ciertos pagos que habría hecho la exfuncionaria del Gobierno a la Fundación San José para comprar su título universitario.

Según la congresista, esta serie de facturas oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sería la prueba reina que demostraría que Guerrero habría intentado pagar por su diploma.

Señaló que se trata de dos facturas de la DIAN, por cerca de 8 millones de pesos, que habría consignado para poder acceder a “dos títulos falsos”, pagados casi un mes después de supuestamente haberse graduado de la institución.

Finalmente en su pronunciamiento, Pareja aseveró que “la Fundación Universitaria San José hace un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes y en particular a la Fiscalía General de la Nación para que este caso sea tramitado con la debida celeridad debido a los perjuicios que la Fundación está sufriendo”.