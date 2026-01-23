Un video se hizo viral en redes sociales en la noche del miércoles 21 de enero de 2026. Causó una polémica que continúa varios días después y ha generado rechazo y controversia en las comunidades de Mosquera y Madrid, en Cundinamarca.

Leer también: Magistrado Ibañez se declaró impedido para participar en las discusiones de la emergencia económica

Se trata de un video en el cual se observa a dos personas teniendo relaciones sexuales al lado de la vía entre los municipios mencionados.

El medio regional El Informativo Mosquera - Funza fue el que difundió la noticia, con capturas de pantalla de la grabación, en la que se nota que la pareja mantiene relaciones sexuales en una zanha en medio de la vía. Es decir, eran vistos por los transeúntes en ambas direcciones.

Fue un ciudadano que mientras cruzaba un puente peatonal notó la escena y decidió grabar la situación para denunciar. El medio regional también precisó que la pareja estaba a pocos metros de un almacén Alkosto inaugurado hace menos de seis meses.

En redes sociales, vecinos del sector señalaron que se trata de un comportamiento que afecta la convivencia y representa una violación a las normas de respecto en espacios comunes.

Importante: Nuevo pronunciamiento de la Fundación San José sobre el caso de Juliana Guerrero: ‘La institución detectó y denunció un fraude del cual fue víctima"

Otros usuarios también hicieron un llamado a las autoridades para que realicen mayores controles y prevenir hechos similares.

Hay que recordar que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Colombia tipifica estos comportamientos como sancionables, aunque no los clasifica como delito penal.

El artículo 33 de este Código detalla que realizar actos sexuales o de exhibicionismo que causen molestia a la comunidad en espacios públicos puede acarrear una multa tipo 3, cuyo monto ronda los $468.162 pesos colombianos.