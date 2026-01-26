El pasado 31 de octubre de 2025, Salvo Basile presentó por última vez en la ciudad de Barranquilla ‘Queimada’, cinta de Gillo Pontercorvo protagonizada por Marlon Brando y de la que fue asistente de dirección, en la Cinemateca del Caribe.

Ese momento, que hizo parte de la agenda del Salón del Autor Audiovisual de la cinemateca fue un homenaje a su trayectoria y a toda la importancia que tuvo en el desarrollo del audiovisual en el Caribe.

Con un conversatorio, acompañado del historiador e investigador Ricardo Chica, ahondaron en lo que fue la realización de esta superproducción en la ciudad de Cartagena.

Beto Rosero, director de la Cinemateca del Caribe, explicó a EL HERALDO sobre ese momento que “fue un honor contar con Salvo Basile en Barranquilla, en la Cinemateca del Caribe y especialmente, en el Salón Audiovisual, donde presentó la película Queimada”.

Cinemateca del Caribe/Cortesía

En ese sentido, añadió que “su presencia significó un encuentro muy especial compartiendo su legado junto a su familia con público local de diferentes generaciones, y reafirmó la importancia de estos espacios de reflexión y memoria. Sabíamos que era un momento histórico”.

De igual forma, sobre lo que comentó el fallecido director en ese encuentro recordó: “Salvo resaltó varias veces que, en el momento en que se filmó Queimada, Cartagena era una ciudad muy distinta a la ciudad que conocemos hoy en día. Era una joya, tampoco era suficientemente apreciada en ese momento. Recuerdo que mencionó que muchas personas desconocían la riqueza simbólica de la ciudad, e hizo varias reflexiones sobre el colonialismo y las revoluciones entre Queimada y Cartagena, un tema que hoy, más que nunca, resuena con el mundo que vivimos”.

Sobre el legado de Basile, el director de la Cinemateca del Caribe explicó que uno de los más importantes es su paso por el Festival Internacional de Cine de Cartagena donde promocionó el cine nacional.

“A través de Queimada, contribuyó a posicionar Cartagena en el mapa cinematográfico internacional para consolidarla como un lugar clave para el audiovisual en el Caribe, al igual que las producciones que le siguieron, como La Misión, incluso grabando en municipios como Mómpox que terminó inmortalizado en Crónica de una Muerte Anunciada”.

Cinemateca del Caribe/Cortesía

Finalmente, Rosero aseguró que el italiano de corazón cartagenero debe ser recordado a través de sus películas, su paso por la televisión colombiana y su incansable labor en favor del cine.

“También por su compromiso social. Fue una persona que decidió quedarse en el Caribe y construir en una ciudad que, aunque no lo vio nacer, quiso y defendió como un cartagenero”.

