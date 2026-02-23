El legado de Salvo Basile, el italiano más cartagenero de todos, será exaltado con un reconocimiento en su nombre. La Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena informó que el Premio a la Trayectoria Internacional, que se entrega desde 2023 en el marco de los Premios India Catalina, llevará a partir de este año el nombre de Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional.

Lea “Los cargos pasan, pero el amor por la fiesta permanece”: Juancho Jaramillo

El galardón será entregado el próximo 18 de abril, durante la edición número 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI 65).

Este reconocimiento exalta el trabajo de los artistas colombianos que han alcanzado un lugar relevante y protagónico en la industria audiovisual internacional. Desde su instauración en 2023, el premio ha distinguido a figuras como Juana Acosta, Angie Cepeda y Manolo Cardona. Próximamente se anunciará el nombre del galardonado o la galardonada 2026.

Con esta decisión, la Corporación rinde homenaje a la memoria y legado de Salvo Basile, actor, productor y gestor cultural cuya vida estuvo profundamente ligada al desarrollo institucional y artístico del festival y de la ciudad.

Aquí Ex participante de ‘La Voz Kids’ murió tras ser atropellada por carro fantasma

Basile llegó a Cartagena en 1968 y lo que pudo ser una escala se convirtió en destino definitivo. Aquí construyó su hogar y consolidó una trayectoria de más de cuatro décadas en el cine y la televisión, participando en más de cuarenta producciones. Más allá de su carrera artística, su aporte fue decisivo en la consolidación del FICCI como un espacio de reflexión, industria y formación para el cine latinoamericano e independiente.

Cortesía FICCI

Como presidente de la Junta Directiva y asesor en momentos cruciales, aportó estabilidad, visión internacional y un compromiso firme con el fortalecimiento institucional del festival.

El presidente de la Junta Directiva de la Corporación, Hernán Guillermo Piñeres, destacó el sentido simbólico de esta decisión: “Salvo no fue adoptado por Cartagena; él adoptó a Cartagena. La eligió como proyecto de vida, como territorio de creación y como espacio de construcción cultural. Que este premio lleve su nombre es una manera de reconocer su legado y de proyectarlo hacia las nuevas generaciones del audiovisual colombiano”.

Además “Soy capaz de detectar a una estrella en cinco segundos”

El Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional reafirma el compromiso del FICCI con la memoria, la excelencia y la proyección global del talento colombiano.

Este reconocimiento se suma al máximo galardón que se entrega en los Premios India Catalina, el Premio Toda una Vida Víctor Nieto Núñez, fortaleciendo así el vínculo entre historia, industria y proyección internacional dentro del FICCI 65.