La ciudad de Cartagena y el país entero están de luto tras la muerte de Salvo Basile, actor y productor italiano nacionalizado colombiano, quien falleció a los 85 años dejando un legado imborrable en la cultura. Lina Rodríguez, exdirectora del Festival Internacional de Cine de Cartagena y amiga cercana del artista, confirmó que Basile murió en la madrugada de este lunes 26 de enero.

La noticia de su fallecimiento causó conmoción entre sus seguidores. En entrevista con Caracol Radio, Jerónimo Basile, uno de los hijos del actor, habló sobre las causas de la muerte de Salvatore y la tristeza que embarga a su familia y a la comunidad cultural.

Según expresó Jerónimo, su padre había tenido problemas de salud durante seis años, con frecuentes visitas a clínicas por dolores de estómago. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2025 que la familia conoció la gravedad de su situación.

“El 1 de diciembre me llamó mi hermano Alessandro con un nudo en la garganta, le habían encontrado (a Salvo) un cáncer en el páncreas”, expresó.

El tumor, describió Jerónimo, tenía “el tamaño de una pelota de tenis” y avanzó con rapidez. En apenas mes y medio, la enfermedad terminó con la vida de Basile, quien dedicó gran parte de su existencia a la cultura y a los proyectos sociales.

“La verdad, no lo esperábamos tan rápido, pero también (estamos) muy agradecidos porque estaba sufriendo muchísimo, el deterioro fue rapidísimo”.

FICCI/Cortesía

Además, Jerónimo recordó los últimos días de su padre, llenos de dolor, pero también de momentos alegres y memorables junto a su familia. La pasión de Salvo por la gente fue una constante en su vida. Recordó, por ejemplo, cómo organizaba la entrega de toneladas de arroz para niños en barrios vulnerables de Cartagena o les enseñaba historia e inglés cada vez que podía.

Esa misma vocación social lo llevó a intentar un ingreso a la política local postulándose al Concejo de la Ciudad Amurallada. Aunque no fue seleccionado como candidato, Jerónimo bromeó sobre el carácter de su padre.

“Eso sí lo hubiera matado a estar aquí en el Concejo de Cartagena, lo hubiera matado antes de tiempo”, manifestó.

Salvo Basile deja un profundo vacío en la cultura cartagenera y en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado.

