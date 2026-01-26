La huella de Salvo Basile en el mundo del cine se puede reconocer en distintos aspectos, uno de los más importantes, sin duda, es su participación en la Junta Directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, que este lunes ha lamentado su fallecimiento.

Lea Cartagena, la ciudad donde Basile se mantuvo a salvo

El FICCI ha destacado a Salvatore “Salvo” Basile como una figura emblemática de la cinematografía nacional y del propio festival, cuya vida y trayectoria artística dejaron una marca imborrable en la cultura colombiana.

El presidente de la Junta Directiva del FICCI, Hernán Guillermo Piñeres dijo que la partida de Salvo Basile es una pérdida dolorosa para la corporación.

“Salvo fue miembro de la Junta Directiva, presidente del FICCI y uno de los grandes asesores en la historia del festival. Acompañó desde siempre a don Víctor Nieto, contribuyendo con su visión, su pasión por el cine y su dedicación inquebrantable al desarrollo del séptimo arte en Cartagena y Colombia. Su legado permanecerá por siempre en la memoria de nuestra comunidad y en la historia del festival”, aseguró Piñeres.

Aquí Salvo Basile, el hombre que se enamoró de Cartagena a través del cine

Por su parte, la directora general del FICCI, Margarita Díaz Casas, también se pronunció frente a su fallecimiento indicando que el legado de Salvo Basile en el FICCI los motiva a seguir trabajando con rigor, visión y compromiso para que el Festival continúe trascendiendo en el tiempo.

“Su aporte permanece en la historia, en las decisiones que marcaron el rumbo del evento y en la manera en que entendemos el cine como un espacio de encuentro y reflexión. El Festival está de luto”.

Salvo Basile nació el 18 de mayo de 1940 en Nápoles, Italia, y desde muy joven encontró en las artes escénicas su vocación; participó en teatro y cine antes de convertirse en una figura clave del audiovisual en Colombia. Su llegada a Colombia data de noviembre de 1968, cuando fue invitado como asistente de dirección para la filmación de La Quemada, una superproducción del cineasta italiano Gillo Pontecorvo, protagonizada por Marlon Brando y rodada en escenarios de la costa caribeña colombiana.

Además Falleció en Cartagena el reconocido actor y productor italiano Salvo Basile

Fue precisamente en Cartagena donde Basile encontró su casa, su familia y su vida profesional: enamorado de la ciudad, se nacionalizó colombiano y se integró de manera profunda a la vida cinematográfica, cultural y social del país.

Como actor y productor, Salvo Basile participó en producciones nacionales e internacionales en cine y televisión, desde clásicos hasta series populares. Su carrera incluyó papeles en La estrategia del caracol, El amor en los tiempos del cólera, Lecciones para un beso y numerosas producciones televisivas que marcaron la historia audiovisual colombiana.

Además de su trabajo artístico, Basile fue un gestor cultural comprometido con el desarrollo social. Creó y lideró proyectos con impacto en comunidades vulnerables, especialmente con jóvenes de barrios marginales de Cartagena, proponiendo el cine como herramienta pedagógica y de transformación social. Promovió talleres de formación cultural y actividades educativas que buscaban acercar a los jóvenes al cine como lenguaje de expresión, pensamiento crítico y creación.

También Mayra Hazbún cose su camino sin soltar el legado

En reconocimiento a su aporte artístico y cultural, Salvo Basile fue honrado con el Premio Víctor Nieto a toda una vida en los Premios India Catalina, distinción que celebra su carrera de más de medio siglo y su impacto profundo en la historia del cine en Colombia y en el FICCI.

La Junta Directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias rinde homenaje a Salvo Basile con gratitud infinita por su legado, su dinamismo creativo, su espíritu humano y su amor por el cine y por Cartagena. Su ejemplo seguirá inspirando a nuevas generaciones de cineastas, artistas y públicos que continúan creyendo en el poder transformador del cine.

Más Zoe Saldaña, la reina de la taquilla en Hollywood