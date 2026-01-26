El nombre de Salvo Basile está escrito con letras doradas en la historia del cine nacional. Aunque nacido en Italia, la realidad es que el actor, productor y director, tenía ese gen cartagenero y por eso hoy la ciudad, el Caribe y Colombia lo llora al enterarse de su fallecimiento.

Nacido en 1940 en Nápoles, llegó a ‘la Heroica’ en noviembre de 1968 como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo (La batalla de Argel, Operación Ogro), quien estuvo en Colombia para grabar algunas escenas de su película Queimada (1969), protagonizada por Marlon Brando (El padrino, Apocalypse now) y allí se enamoró de esta ciudad y de Jacqueline Lemaitre.

Sus estudios los realizó “en la calle” como él mismo decía, recorriendo la Vía Margutta o Calle de los artistas de Roma, donde, de la mano de la periodista y poetisa Cristina Farfán empezó a ver cine y teatro, además de la obra de cientos de pintores locales.

Su carrera como actor comenzó en el teatro interpretando obras clásicas griegas como La paz de Aristófanes y otras como El león en invierno de James Goldman y la comedia musical Yo, yo, ye, ye.

Su mayor experiencia se puede encontrar en el cine. Como actor participó en filmes como I don’t understand (1996) de Eduardo de Filippo, Gánster 70 (1968) de Mino Guerrini, El mercenario (1968) de Dieter Müller, Dos misioneros (1974) de Franco Rossi, Venganza (1976) de Pasquale Festa Campanile, Un amigo es un tesoro (1981) de Sergio Corbucci, Banana Joe (1982) de Steno, Días de fortuna (1995) de Andrew Davis, El amor en los tiempos del cólera (2007) de Mike Newell.

De igual manera, participó como actor y asistente de dirección de Érase una vez en América (1968) de Sergio Leone y Holocausto Caníbal (1980) de Ruggero Deodato; fue actor, asistente de dirección y coproductor ejecutivo de Cobra Verde (1987) de Werner Herzog, actor y productor ejecutivo de La estrategia del caracol (1993), Águilas no cazan moscas (1994) e Ilona llega con la lluvia (1996) de Sergio Cabrera, y productor y protagonista de El cielo (2007) de Alessandro Basile.

Como asistente de dirección hizo parte del equipo de producciones como Gungala la pantera nuda (1968) de Ruggero Deodato, Queimada (1969) de Gillo Pontecorvo, Dos misioneros (1974) de Franco Rossi, El súper sheriff (1980) y Dos granujas en el oeste (1981) de Michele Lupo, La misión (1986) de Roland Joffé, Crónica de una muerte anunciada (1987) de Francesco Rosi, Paganini (1989) de Klaus Kinski y Grito de piedra (1991) de Werner Herzog.

En televisión ha interpretado papeles en la miniserie nominada a los premios ALMA, Nostromo (1996), las telenovelas La mujer en el espejo (1997) dirigida por Luis Orjuela, Prisioneros del amor (1997) y ¡Ay cosita linda mamá! (1998) de Julio César Romero, Pobre Pablo (2000) dirigida por Kepa Amuchastegui, Sofía dame tiempo (2003) de Dago García, entre muchas otras participaciones.

Detrás de la pantalla participó en numerosas producciones y ocupado diversos cargos. Su vinculación a la televisión colombiana se dio como productor de RTI y luego sería Gerente de la programadora Cenpro Televisión donde realizaron bajo la dirección de Pepe Sánchez la telenovela Espérame al final.

Como periodista fue corresponsal de la revista Cromos en el primer viaje a Cuba luego del reinicio de las relaciones con ese país después de la Guerra Fría; fue corresponsal del periódico El Tiempo para el cubrimiento del Festival de Cine de Cartagena; entrevistador en la alfombra roja de los premios Óscar.

