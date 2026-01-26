El reconocido actor y productor italiano Salvo Basile falleció este lunes 26 de enero, en Cartagena.

Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, y desde su llegada a Colombia se consolidó como una figura con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Especialmente su llegada a Cartagena en noviembre de 1968 marcó un punto importante en su carrera, al desempeñarse como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la película “Queimada” (1969), protagonizada por Marlon Brando.

En alguna oportunidad, expresó que la ‘Heroica’ era la ciudad donde iba a morir y “donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas”.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lamentó la partida de Salvo Basile y extendió sus condolencias a sus familiares, colegas y amigos.

“El ‘Italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a Cartagena en el 68 y aquí se quedó“, escribió en su cuenta de X.

Actor de cine

La mayor experiencia de Salvo Basile se pudo encontrar en el cine. Como actor, en orden cronológico, participó en Ganster 70 (1968) de Mino Guerrini, El mercenario (1968) de Dieter Müller, Dos misioneros (1974) de Franco Rossi, Venganza (1976) de Pasquale Festa Campanile, Un amigo es un tesoro (1981) de Sergio Corbucci, Banana Joe (1982) de Steno, Días de fortuna (1995) de Andrew Davis, I don’t understand (1996) de Eduardo de Filippo, y El amor en los tiempos del cólera (2007) de Mike Newell.

Además, trabajó en el largometraje ‘Lecciones para un trío de Juan Pablo Bustamante’, en postproducción.