Este viernes 30 de enero se llevará a cabo la primera Junta Directiva del Banco de la República en el año 2026, y allí se espera que se tomen decisiones sobre las tasas de interés en Colombia. La expectativa es grande, puesto que la decisión podría ser al alza.

Cabe recordar que en las últimas siete reuniones que se han tenido en el Emisor colombiano, la junta ha decidido mantener en 9,25 % su tasa de interés de política monetaria, en la que gran parte del factor de las decisiones ha sido el incremento paulatino de la inflación en el país.

Ahora bien, el mercado colombiano y los expertos indicaron que la tendencia podría darse al alza para la tasa de interés desde el 30 de enero, y muy probablemente los factores a tratar sean, aparte de la inflación, el incremento del 23,7 % del salario mínimo en Colombia.

En ese sentido, el equipo de Investigaciones Económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) destacó en su último informe que las presiones alcistas en la inflación persistirán, impulsadas por la alta indexación, considerando que el 60 % de la canasta está atada a la inflación pasada y al salario mínimo, y por el dinamismo de la economía, que ha mostrado una tendencia positiva para la demanda de los hogares.

Dentro de ello, manifestaron que la tasa de interés aumentará hasta 10 %.

Entre tanto, para los meses de enero y abril de 2026, los analistas de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) esperan que la tasa de intervención se ubique en 9,75 % y 10,25 %, respectivamente.

También anticipan que la tasa de intervención se sitúe en 11,25 % en diciembre de 2026 (aumentando respecto al 9,25 % esperado en el mes anterior).

A su vez, el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana estima que el Banco de la República subirá la tasa de interés entre 250 y 300 puntos básicos en 2026, cerrando el año en 12,25 %.

Por su parte, el Banco de Bogotá estima que el Banco de la República subirá las tasas de interés hasta un 11,25 % al cierre de 2026. En ese sentido, manifestaron que incluso no descartan que llegue la tasa a la línea del 12 %.