Cristian Barrios está cumpliendo ese sueño que tenía hace años. El extremo por fin pudo venir a Junior y está intentado aprovechar al máximo todos los minutos que pueda tener.

Por eso se mostró contento por el triunfo 2-1 ante Millonarios y aseguró que el entrenador Alfredo Arias le dijo que se pusiera “el overol”.

“Gloria y honra a Dios por este triunfo. Sabemos que no es nada fácil venir aquí y enfrentar a un gran rival con ambiente lleno. El equipo se plantó y demostró el buen fútbol que tiene, el que demostró el año pasado y que lo hizo ser campeón”, señaló en rueda de prensa.

“El profe me dijo que a la hora de no tener el balón me pusiera el overol, que apoyara al equipo, como todos, que defendiera y con el balón que fuera lo que vengo haciendo siempre. Que me soltara, que no tuviera miedo, que la pidiera. Los compañeros me han brindado confianza, esto es una familia que se siente cada día más y esto lo ayuda a uno a demostrar el fútbol por el que estoy aquí”, complementó.

El futbolista afirmó que, pese a no haber hecho la pretemporada con el club, estaba listo para jugar cuando le tocara.

“Esto también hace parte del buen grupo que tenemos, que conseguí. Lo primero que me dijeron fue que me soltara, que mostrara el buen fútbol que vengo haciendo. Vengo a aportarle al equipo campeón, todo lo que necesiten de mí. Toca recuperarse, seguir con esta mentalidad, porque esto apenas está empezando. Un partido no te va a hacer mejor, esto es día a día y este es un pasito que damos para seguir cosechando triunfos”, manifestó.

“No tuve ese tiempo de hacer una pretemporada con el equipo, incluso creo que el equipo tampoco tuvo porque fueron campeones, regresaron y a la semana estaban jugando la Superliga. Siempre me mentalicé en trabajar donde estuviera, sea en mi casa o en el club anterior. Fuese donde Dios me pusiera me iba a servir en lo personal, lo demostré, porque me tocó jugar y físicamente me siento bien. Se lo dije al profe, estoy para jugar, vine a aportarle al equipo y es un orgullo venir a reforzar al equipo campeón”, añadió.

El futbolista, que viene del América, dijo que ‘el Tiburón’ demostró todas las capacidades que tiene ante un gran rival.

“Este equipo ha venido demostrando en los últimos partidos que puede jugar, que se puede hacer fuerte por dentro y por fuera. Tenemos jugadores con excelentes capacidades para jugar por dentro y con velocidad por las bandas. Adentro somos los que mandamos, el profe nos puede dar una idea de juego, pero si no lo vemos y toca cambiar. El grupo demostró que tiene una capacidad enorme para leer los partidos. Atacamos por todo el campo, no solo por la banda”, destacó.

Por último, Cristian Barrios se mostró feliz por esta oportunidad y aseguró que todo ha sido fruto del trabajo.

“Siempre tuve este sueño de venir y vestir la camiseta de este equipo que soy hincha. Siempre me preparé, trabajé. En América, a pesar de las declaraciones, siempre di lo mejor, me preparé para mí, di lo mejor para el club. Se dio la oportunidad de venir a Junior, y ¿Cómo voy a pensar venir a reforzar al equipo campeón? Y más si es el equipo del que soy hincha. El trabajo diario es el que me tiene cumpliendo este sueño”, concluyó.