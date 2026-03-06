Cristian Barrios no buscó excusas. Para el extremo Junior no pudo vencer a Alianza FC debido a su falta de eficacia y porque no pudieron contrarrestar la defensa del onceno vallenato.

“Desde que nos enteramos que iban a jugar línea de cinco sabíamos que sería un partido difícil, complicado, que teníamos que tener la paciencia. En el segundo tiempo nos faltó tener más el balón, nos pusimos más en el choque, en el juego de ellos. Nos vamos con el sinsabor, que perdemos puntos en caso. Toca mirar en qué mejorar y hacernos fuertes en el próximo partido”, dijo en rueda de prensa.

El futbolista explicó que se equivocaron mucho en la parte delantera en este compromiso.

“Nos equivocamos mucho en la parte de adelante. No tuvimos la paciencia que hemos tenido. Toca mirar con cabeza fría, seguir trabajando y seguir mejorando esas opciones que venimos creando”, manifestó.

Aunque regresó con gol, el atlanticense mostró su lamento por no poder conseguir la victoria.

“Desafortunadamente no es como quería, que fuera con una victoria. Toca seguir trabajando. Esa segunda jugada fue lo primero que pensé cuando la vi en el área. Toca seguir trabajando y aportándole al equipo en lo que más pueda”, señaló.

Por último, Cristian Barrios habló sobre lo que le puede ofrecer en distinta posiciones a Junior.

“Soy un jugador con mucha dinámica en el cambio de juego. El profe me dice que me mueva por todos lados. Tenía que volver con el ritmo, espero recuperar el nivel con el que venía antes, estar al 100% con el equipo. Es la idea del profe, que no me quede estacando, de pronto nos hizo falta eso, donde teníamos que dar el alivio, el desahogo. Estamos para mejorar y esperamos que el próximo partido sea mejor para todos”, concluyó.