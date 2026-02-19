No hubo Carnaval para Junior. Mientras gran parte de la ciudad andaba de farra, Alfredo Arias y sus dirigidos se centraron en alistar el partido contra el América de Cali, en la séptima fecha de la Liga I, y desde el primer minuto de juego dejaron reflejado el fruto de lo practicado.

El penalti por la mano de Omar Bertel en un centro de Joel Canchimbo, se derivó de una jugada preparada durante los días previos al compromiso que los rojiblancos terminaron ganando 2-1, el miércoles anterior, en el estadio Romelio Martínez.

“Fue duro trabajar durante las fiestas, pero nosotros estábamos concentrados”, aseguró Teófilo Gutiérrez.

Unos segundos le bastaron a los rojiblancos para demostrar que durante las tradicionales fiestas no se relajaron ni se dedicaron a ver comparsas y disfraces. La acción se dio desde el saque inicial. Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel se pusieron muy cerca en el costado izquierdo y empezaron a correr hacia adelante cuando Yimmi Chará le pasó el balón atrás a Guillermo Celis y este se lo devolvió al vallecaucano, quien lo cedió a un ladito a Jesús Rivas.

El volante, de primera, envió un pase aéreo que explotó la velocidad de Canchimbo por la banda derecha. El extremo quiso enviar el centro buscando a Muriel y Barrios, pero el esférico pegó en la mano de Bertel dentro del área. El árbitro Ferney Trujillo, después de una extensa revisión en el VAR, sancionó cobro desde el punto blanco.

Un penalti que puso a los ‘Tiburones’ en ventaja casi que en los actos protocolarios. Ejecutó Luis Fernando Muriel con una tranquilidad y calidad admirables.

Captura de pantalla Secuencia de la jugada que hizo Junior en el saque inicial y que derivó el penalti que lo puso en ventaja ante América.

LO QUE DIJO ALFREDO ARIAS

“El saque de inicio. Nosotros ayer (el martes) practicamos esa jugada y salió perfecta. Faltó, sí, que quizás el centro de Canchimbo llegara a destino e hiciéramos el gol, pero bueno, pegó en la mano y fue penal, pero son esas jugadas que uno practica en la semana y a veces salen y a veces no”, expresó Arias con modestia, en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“A veces me ha ocurrido –continuó el timonel charrúa— que la practicas durante varias semanas y ni siquiera se hacen. Y el día que no la practicas, vienen los jugadores, porque los importantes son ellos, siempre los jugadores, la hacen y resulta. Me ha pasado en muchos equipos y en muchas circunstancias”.

“Lo que sí es importante es que saliera esa jugada, porque así mis jugadores entienden que en un fútbol tan parejo como el actual, las pelotas quietas son fundamentales. Hay una estadística muy importante en los últimos mundiales, las últimas Champions League, en las Copas Libertadores, las pelotas quietas abren partidos o los cierra si no las logras”, agregó.

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA?

Arias no explicó en la rueda de prensa de dónde surgió la idea de poner en práctica esa jugada, pero EL HERALDO indagó y pudo confirmar con fuentes de entero crédito que el cuerpo técnico se inspiró en una acción similar que hicieron en el PSG de Lionel Messi, Neymar y Mbappé, con el francés Christophe Galtier en la dirección técnica.

La enorme diferencia, además de los nombres rutilantes y su excelsa calidad, es que esa elaboración colectiva se redondeó con un gol anotado por Mbappé. Fue el primero de la goleada 7-1 sobre Lille, en la tercera jornada de la Liga de Francia 2022-2023.

Neymar le pasó la pelota atrás a Marco Verratti y el italiano se la retornó al brasileño, que se la cedió a Messi. El argentino, de inmediato, le puso un magistral pase a Mbappé que picó raudo y resolvió con una perfecta ‘vaselina’ ante el achique del guardameta.

Arias y sus ayudantes le mostraron a los jugadores la concepción de la diana del PSG, la detallaron y la empezaron a ensayar para aplicarla ante América.

Captura de pantalla Secuencia del gol del PSG tras el saque inicial.

OTRO EJEMPLOS DEL REAL MADRID

El equipo de trabajo rojiblanco también se basó en unas jugadas semejantes que ejecutó el Real Madrid en el pasado. La primera salió mucho más parecida a la de Canchimbo, pero Vinicius Jr. desperdició la oportunidad de gol tras recibir el centro desde la derecha, y en la otra se sancionó fuera de lugar después que Benzemá convirtió.

En todo caso es llamativo y acertado que Junior esté entrenando este tipo de jugadas sorpresivas, que toman mal parado a los rivales y los ponen a remar contra la corriente, en este caso desde bien temprano.

Es un arma que puede servir, como afirma Arias, para derrumbar murallas defensivas o sofocar una tarde sin inspiración ni buena resolución. Otro aspecto para ampliar la baraja de posibilidades ofensivas durante los cotejos.