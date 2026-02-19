Merecido castigo para América, justo premio para Junior. En el colofón del partido, cuando los minutos se extinguían y todo indicaba que el marcador quedaba en tablas, se hizo justicia y resultó ganador (2-1) el equipo que más arriesgó y buscó los tres puntos en un estadio Romelio Martínez rebosado (aunque solo registraron 7.292 aficionados en el dato oficial de taquilla).

Una imprudencia de Andrés Mosquera, en el último segundo del juego, una más después de la que había tenido segundos antes, nuevamente contra Guillermo Paiva, esta vez tras un inteligente pase de Teófilo Gutiérrez, le dio a los ‘Tiburones’ el penalti con el cual sellaron el valioso triunfo.

Teo, el autor intelectual de la jugada que derivó el penal ganador, una carga ilícita de Mosquera sobre Paiva, se encargó también de materializar el cobro desde los doce pasos, con un tris de suspenso porque el brasileño Fernandes intuyó el costado del disparo.

👹⚽🔥¡Yeison Guzmán remató de media distancia y empató el juego entre América y Junior! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/IHc8kDHqGw — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

El 2-1 fue una explosión de júbilo local y la justa satisfacción para Alfredo Arias y sus dirigidos, que nunca se entregaron y pujaron hasta el último suspiro por la victoria.

El cuerpo técnico del América, encabezado por David González, llenos de impotencia, en vez de reclamarle a Mosquera, que segundos antes ya había hecho otra infracción que solo por centímetros no fue penal, le reclamó al árbitro que en sus cuentas ya el tiempo se había acabado, obviando que los primeros minutos de adición no se jugaron precisamente por la revisión en el VAR de la primera falta de defensor contra Paiva.

América, que en el remonte del partido se esmeró más por quemar tiempo que por explotar los espacios que concedió Junior en su búsqueda del triunfo, terminó sufriendo una dura y lacerante derrota.

Los rojiblancos fueron amplios dominadores del segundo periodo y crearon opciones nítidas en las que Canchimbo, Muriel y Sarmiento fallaron en definición, después de una etapa inicial en la que los rojos lucieron mejor y se adueñaron de la pelota.

Todavía muchísimos aficionados estaban en las tribunas del Romelio buscando un espacio para acomodarse cuando Junior anotó el primer gol del juego.

⚽🧐¡Tras la revisión en el VAR el central decretó que penal a favor de Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/jdFRGucMEI — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

En una jugada preparada en el saque inicial, corriendo los primeros segundos, el cuadro rojiblanco fabricó un avance que dejó a Canchimbo mano a mano con su marcador, Omar Bertel. El canterano encaró y trató de enviar un centro que claramente pegó en la mano izquierda del lateral izquierdo.

Penalti que el árbitro Ferney Trujillo y el VAR tardaron cinco minutos en revisar y sancionar.

Luis Fernando Muriel se paró en el punto blanco, el cancerbero brasileño Fernandes regaló un costado y realizó algunos movimientos tratando de hacer dudar al atacante tomasino, pero se quedó viendo un chispero ante la magistral ejecución del rojiblanco.

Muriel dejó quieto al guardameta con un sutil toque lleno de seguridad y calidad. Se puede decir que fue un golazo de penal, como el que convirtió ante Chicó.

⚽🧐¡Frialdad a la hora de cobrar! Luis Fernando Muriel cobró de gran manera el penal y Junior se va arriba en el marcador ante América.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/lbtee7miJw — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

Esa precoz ventaja, hizo que Junior se replegara un poco, dándole balón y espacio al América para contragolpearlo cuando recuperara la pelota.

Una estrategia que le funcionó solo en el comienzo. Se presentaron varias recuperaciones en campo rival y se emprendieron algunos contraataques que no se redondearon de la manera ideal porque se falló en el último pase, en el centro o en la decisión sobre a quién ceder.

En medio de esa disposición, América poco a poco, a pesar de la atención que tenían Monzón, Jermein Peña y Guerrero, que clausuró varias de las intentonas de Darwin Machis por su banda, se apoderó del balón y produjo varios acercamientos.

Era una posesión fundamentada y cada vez más progresiva, con Carrascal, Escobar y Yeison Guzmán como ejes. Este último anotó al patear rasante desde fuera del área a un costado de Silveira. No fue un remate contundente, pero la bola se alcanzó a desviar un poco en el camino y se le dificultó al portero uruguayo.

El gol estuvo precedido por un empujón de Marlon Torres sobre Muriel, leve, pero falta al fin y al cabo. Sin embargo, el juez central no la consideró.

👹⚽🔥¡Yeison Guzmán remató de media distancia y empató el juego entre América y Junior! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/IHc8kDHqGw — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

Tampoco una supuesta infracción de Lucumí sobre Celis. Esa escena realmente fue un ‘piscinazo’ del mediocampista sincelejano. Ahí sí acertó Trujillo.

Fue lo más destacado de Guzmán en el juego, en el segundo periodo desaparecieron él y sus compañeros de ataque. Junior ajustó tuercas en la contención, presionó, movió el banco con los buenos ingresos de Paiva, Teófilo y Sarmiento (ojalá se siga tomando confianza), buscó alternativas y halló un merecido premio, y un divino castigo para ‘el Diablo’ y su marrulla.