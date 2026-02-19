Alfredo Arias no solo se fue contento por el triunfo 2-1 de Junior ante América, sino por la buena muestra futbolística que mostró su equipo en el segundo tiempo.

Leer también: Junior 2, América 1: divino castigo para ‘el Diablo’

“Este rival, por lo menos cuando yo llegué, todo el mundo decía que era la bestia negra. Nosotros le ganamos por Copa allá y perdemos la clasificación por penales. Le ganamos en cuadrangulares y ahora le ganamos otra vez. Eso es muy importante para el hincha. Quiero tener unas palabras para el hincha y este estadio. Acá vieron salir campeón al equipo en el 77 y 80. Vio la calidad de grandes jugadores. Merecía estos barrios más cercanos que el club esté acá. Estas circunstancias no ha dado una energía nueva este año. Queremos ir por el bicampeonato. Agradezco a la gente que vino en Carnaval, que alentó, vi muchas familias y eso es lo que me queda del partido”, destacó en rueda de prensa.

El orientador afirmó que les dijo a sus futbolistas que había que jugar, pero que también debían poner con todo.

“Les dije a los jugadores que este partido, además de ganarlo jugando, se ganamos poniendo todo, no dejando nada en cada jugada, tratando de ganar todos los duelos, de incomodar al rival. Después de los 15 minutos empezamos a dejar que los jugadores de ellos giraran y a mí me pareció que lo pudiéramos hacer de otra manera. Tengo muy buen equipo, buenos jugadores y ellos gestionaron esto para ganar un partido importante”, señaló.

Leer más: Minuto a minuto del triunfo de Junior ante América, en el Romelio Martínez

El DT explicó que no siempre sacar a los amonestados y que merecieron imponerse por lo que hicieron.

“No es que yo haga cambios cuando el jugador tiene amarilla. A veces sale y a veces no sale. Todo depende de lo que yo esté viendo y si ese jugador va a seguir jugando sin una tarjeta que nos deje con 10. Yo hablé con Celis, ni siquiera mereció esa tarjeta. Hice el cambio al final y podía tener una tarjeta que nos complicara. Estime que el mismo equipo podía volver a protagonizar el partido. Tuvimos un par de opciones de Muriel que por muy poco no fueron gol. Nos enfrentamos a un gran rival y eso dignifica el triunfo, pero también creo que fue muy merecida la victoria. Si alguien merecía ganar el partido éramos nosotros. Nosotros en el segundo tiempo hicimos todos los méritos para llevarnos los tres puntos y fue justo que lo lográramos”, manifestó.

El timonel también se refirió a la posición en la que ubicó a Jannenson Sarmiento.

Leer también: Vinicius y Prestianni abren una nueva polémica entre Brasil y Argentina

“Hay tanto burro que opina. Lo primero que yo hago con los jugadores es preguntarles dónde se sienten mejor. Si lo pongo ahí es porque ahí fue donde me dijo que se sentía mejor. Yo iba a hacer una variante y lo iba a poner más tirado al medio, pero él me dijo que por la derecha. No hay que convencer mucho. Este juego ha evolucionado y si no la tienes te toca defender y correr. Cristian Barrios hizo un partido en el que quizás no se lució tanto con la pelota y así como Canchimbo nos dio cosas”, comentó.

Por último, Alfredo Arias dijo que la pelota quieta es algo clave y que esa jugada inicial fue algo que practicaron.

“Nosotros ayer practicamos esa primera jugada y salió perfecta. Faltó sí que el centro de Canchimbo llegara a destino y fuera gol, pero terminó siendo penal. A veces me ha ocurrido que las practicas toda la semana y no la haces y el día que no la practicas la hacen y resulta. Las pelotas quietas hoy en día son muy fundamentales, hoy en día abre partidos o los cierra”, concluyó.