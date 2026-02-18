Minuto a minuto

Primer tiempo

1’. Penal a favor de Junior por mano dentro del área. El árbitro lo pita apoyado por el VAR, después de varios minutos de revisión.

⚽🧐¡Tras la revisión en el VAR el central decretó que penal a favor de Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/jdFRGucMEI — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

7’. ¡Goool de Junior! Luis Fernando Muriel anota con un disparo acomodado al costado, engañando por completo al arquero escarlata (1-0).

⚽🧐¡Frialdad a la hora de cobrar! Luis Fernando Muriel cobró de gran manera el penal y Junior se va arriba en el marcador ante América.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/lbtee7miJw — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

28’. Gol del América. Yeison Suárez recibe un balón en tres cuartos de cancha, avanza unos metros y saca un remate abajo que pega en la pierna de Jermein Peña y se vuelve inalcanzable para el arquero Silveira (1-1).

👹⚽🔥¡Yeison Guzmán remató de media distancia y empató el juego entre América y Junior! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/IHc8kDHqGw — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

35’. Lucumí saca un remate de media distancia que pega rebeldemente en el vertical. ¡Se salva Junior!

⚽💥¡Balón al palo y se salvó Junior del segundo gol de América! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/YiOAVzz3FH — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

Junior forma con: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.