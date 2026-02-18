Compartir:
Por:  Redacción Deportes

Minuto a minuto

Primer tiempo

1’. Penal a favor de Junior por mano dentro del área. El árbitro lo pita apoyado por el VAR, después de varios minutos de revisión.

7’. ¡Goool de Junior! Luis Fernando Muriel anota con un disparo acomodado al costado, engañando por completo al arquero escarlata (1-0).

28’. Gol del América. Yeison Suárez recibe un balón en tres cuartos de cancha, avanza unos metros y saca un remate abajo que pega en la pierna de Jermein Peña y se vuelve inalcanzable para el arquero Silveira (1-1).

35’. Lucumí saca un remate de media distancia que pega rebeldemente en el vertical. ¡Se salva Junior!

Junior forma con: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.