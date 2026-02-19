Cuando el reloj marcaba el minuto 80 y el partido se iba consumiendo entre la tensión y el murmullo ansioso del pequeño Romelio Martínez, apareció 29. Teófilo Gutiérrez dejó el banco e ingresó por Luis Fernando Muriel con esa mezcla de calma y picardía que dan los años. No necesitó mucho para meterse en el ritmo: empezó a juntarse con Paiva, buscó siempre a Jannenson Sarmiento y le dio sentido a cada pelota que pasó por sus pies. En ese rol secundario que hoy le toca asumir, volvió a ser decisivo.

Primero asistió a Paiva en la jugada que terminó en penal, una acción que desató reclamos, revisión y tensión. Después, cuando la pelota quedó lista y el estadio contuvo el aliento, fue él quien tomó la responsabilidad. Remató abajo, a un costado del arco; el arquero adivinó la intención, pero no logró detener el disparo. Gol. El tercero de Teo en seis partidos este semestre con Junior, el segundo en la Liga I-2026. Y entonces llegó su celebración inconfundible: simuló tocar una guitarra, a su ritmo, acompañado por Jermein Peña, mientras el estadio explotaba.

El tanto selló el triunfo ante América de Cali y confirmó que, aun desde el banco, Gutiérrez sigue siendo determinante.

“Junior de local está haciendo las cosas muy bien y esta vez no fue la excepción ante un gran rival como América. Un partido apretado. Tuvimos dos opciones sobre el final —la otra fue el penal que luego el VAR lo echó para atrás porque la falta fue fuera del área— y entró la que tenía entrar. Gracias a dios pude convertir en el 99’, qué lindo número”, analizó el delantero, con una sonrisa que mezclaba desahogo y satisfacción.

🎥 “Feliz porque lo venía buscando. Tenemos un gran equipo. Hay que saber esperar los momentos que elija el entrenador”, Teo Gutiérrez, jugador de Junior. pic.twitter.com/xTRawE6IXR — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

La semana no fue sencilla. El calendario y las fiestas del Carnaval en la ciudad exigieron una concentración extra, pero el grupo respondió.

“Fue duro trabajar esta semana por las fiestas, pero nosotros estábamos concentrados en hacer un buen trabajo hoy, porque sabíamos que la gente iba a llenar el estadio. Excelente por la afición que llenó y se veía lindo el Romelio”, agregó, en referencia al ambiente que acompañó al equipo.

Antes de entrar, la indicación del técnico Alfredo Arias fue clara. “Que jugara de ‘9’, que ahí iba a llegar el gol. Que me asociara con Paiva, con Yimmi (Chará) y con Jannenson, que entró muy bien y hay que felicitarlo, porque ha cambiado la actitud. Se lo merece. Este es un grupo que se lo merece todo”, afirmó.

A sus 40 años, la pregunta sobre la suplencia es inevitable, pero su respuesta refleja liderazgo y madurez. “Tenemos un gran equipo. Hay que saber esperar los momentos que elija el entrenador”. Y cuando el momento llegó, en el 80’, Teo lo volvió a hacer: entró, entendió el partido y lo decidió.