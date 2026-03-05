Se acabaron los fogueos. No más predicciones. Fin a las suposiciones. Llegó la hora de la verdad para la selección Colombia en el Clásico Mundial 2026. Este viernes, a partir de las 6 p. m., en el estadio Hiram Bithorm, de San Juan, los dirigidos por José Mosquera se enfrentarán al anfitrión, Puerto Rico, en la primera jornada del Grupo A, del cual también hacen parte Canadá, Cuba y Panamá.

Mosquera deberá afrontar el más relevante desafío de la pelota caliente con varias bajas importantes en su roster por diferentes razones: los receptores Jorge Alfaro y Elías Díaz y los lanzadores Nabil Crismatt, Tayron Guerrero y Réiver Sanmartín.

Alfaro, a última hora, resultó por fuera debido a unos inconvenientes de visado, Crismatt y Sanmartín, por lesión; mientras Díaz y Guerrero tomaron la decisión para enfocarse en la resolución del futuro de sus carreras en organizaciones de Grandes Ligas.

“Lamentablemente a Jorge Alfaro no le dieron su visa y también estamos sin Elías Díaz, que firmó con Kansas City. Son dos bajas importantes, nuestros dos catchers estelares. También en el juego de exhibición (vs. Piratas) tuvimos la baja de Reiver Sanmartin que salió de juego por una molestias en el hamstring”, expresó Mosquera en la rueda de prensa oficial del torneo.

Los dos pitchers y los dos cátchers fueron reemplazados por dos lanzadores, Ezequiel Zabaleta y Luis Escobar; un receptor, Daniel Vellojín; un infielder, Carlos Arroyo; y un jardinero Tito Polo. Todos con experiencia internacional también, pero es innegable que se golpea un poco el bullpen de Colombia con las bajas de Crismatt, Guerrero y Sanmartín.

José Quintana, el serpentinero de más experiencia en el equipo nacional, abrirá frente a la artillería boricua. Seth Lugo será el pitcher local.

El zurdo, de amplia experiencia en Las Mayores, es prenda de garantía en el montículo, pero en el Clásico Mundial los abridores tienen un límite de 65 lanzamientos. Así que el relevo tendrá que completar el trabajo.