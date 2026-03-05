El Deportivo Cali sacude el mercado del fútbol colombiano y refuerza su mediocampo con la llegada del barranquillero Gustavo Cuéllar, procedente del Gremio de Portoalegre. La llegada del exjugador de la selección Colombia se produce tras varios días de negociaciones y expectativas entre la dirigencia del club y el entorno del futbolista, que finalmente acordó su regreso al equipo que lo formó y lo llevó al profesionalismo.

Cuéllar, con una trayectoria consolidada tanto en Colombia como en el exterior, tuvo un buen paso por Junior, para luego recalar en el exterior, vistiendo la camiseta del Flamengo de Brasil, donde ganó protagonismo y títulos, lo que le permitió consolidarse como uno de los volantes de primera línea más confiables del continente. Más adelante continuó su carrera en el fútbol de Medio Oriente, acumulando experiencia y minutos en competiciones internacionales.

La dirigencia del Deportivo Cali considera que la incorporación del mediocampista representa un paso importante en el proceso de fortalecimiento de la plantilla. El cuadro verdiblanco, dirigido por el técnico samario Alberto Gamero, busca combinar juventud con experiencia para recuperar protagonismo en la Liga BetPlay, y la presencia de Cuéllar en la mitad de la cancha apunta precisamente a aportar equilibrio, liderazgo y salida clara desde la zona de recuperación.

Las cicatrices cuentan historias… y esta aún tiene páginas por escribir 🛡⚔️

El carácter no se olvida, la casa tampoco 💚🏟 pic.twitter.com/3TxxOTl0zV — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 5, 2026

Fuentes cercanas a la institución señalaron que el futbolista llega con la motivación de competir nuevamente en el fútbol colombiano y asumir un rol protagónico. Su perfil táctico, caracterizado por la recuperación de balón, la lectura del juego y la distribución precisa, es visto por el cuerpo técnico como una pieza clave para ordenar el mediocampo y respaldar tanto la fase defensiva como la construcción ofensiva.

La noticia del fichaje ha generado una reacción inmediata entre los aficionados del conjunto verdiblanco, que ven en Cuéllar un refuerzo de jerarquía para aspirar a objetivos más ambiciosos que pelear por no descender.

Se espera que en los próximos días el volante se incorpore a los entrenamientos con el resto del plantel y sea presentado oficialmente ante los medios y la afición verdiblanca.