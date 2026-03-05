El mayor torneo beisbolero de selecciones, el Clásico Mundial, comenzó este jueves con una sexta edición que reúne por segunda vez a 20 equipos, incluido Japón, el máximo ganador del certamen con tres títulos.

El campeonato, cuya primera edición se jugó hace 20 años, se disputará en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan).

Japón, último campeón tras superar por 3-2 en la final de 2023 a Estados Unidos, cuenta con el astro de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani, quien decidió jugar sólo a la ofensiva como bateador designado y no subirá al montículo.

El Samurai Japan quiere su cuarto título, mientras que Estados Unidos, absoluto en 2017, buscará la revancha y República Dominicana, campeón en 2013, intentará olvidar su prematura eliminación en 2023 cuando no pasó de la fase de grupos.

Dos americanos por cupo a Los Ángeles 2028

América tendrá 11 representantes, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Los dos mejores equipos del continente americano, sin incluir a Estados Unidos ya clasificado como anfitrión, obtendrán boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

También competirán en el Clásico Mundial de Béisbol Australia, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Gran Bretaña, Israel, Italia, Países Bajos y República Checa.

El certamen mantiene el formato de ‘round robin’ con 4 grupos de 5 equipos. Los dos mejores de cada zona pasan a los cuartos de final.

El ‘play ball’ se gritará este jueves en el Tokyo Dome, donde se jugarán los partidos del grupo C. La actividad en el resto de sedes arrancará el viernes.

Los cuartos, semifinales y la final se jugarán desde el 13 de marzo. La disputa por el título está programada para el 17 de marzo en el estadio loanDepot Park, de los Marlins de Miami.

Así serán los grupos

El grupo A, que jugará en San Juan, lo conforman Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.

Este se vislumbra como el más equilibrado del torneo. Los boricuas tienen la ventaja de jugar en casa y Cuba ocupó el cuarto puesto hace tres años. Canadá y Panamá siempre dan de qué hablar y Colombia, en su tercera participación, cuenta con referentes como José Quintana, Julio Teherán, Donovan Solano y Gio Urshela.

En el B, con sede en Houston, se instalaron Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

El equipo de las Barras y las Estrellas es favorito aunque México demostró en 2023 que se le mide a cualquiera, pues terminó en el tercer lugar tras caer ante Japón en las semifinales. Italia siempre destaca y Brasil regresa tras más de una década de ausencia.

En el C, con sede en Tokio, competirán Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia y República Checa.

En casa, Japón parece no tener rival, Corea del Sur y Taiwán buscarán no dejarse opacar y Australia intentará repetir los cuartos de final de hace tres años.

El grupo D, que jugará en Miami, tendrá como protagonistas a República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

La novena dominicana quiere dejar en el pasado el fracaso de 2023. Venezuela es potencia pero su duda es el picheo; y Nicaragua anhela volver a la élite con el experimentado mánager estadounidense Dusty Baker