¡Volvió el Junior campeón! El Junior aguerrido, futbolero, que mete, que empuja, que no se rinde, que hace daño y que dejó en silenció a todo un país, ganando contra todo y contra todos, como lo hizo anoche en el estadio El Campín de Bogotá.

Los rojiblancos se metieron al bolsillo un triunfazo (2-1) en la fría capital, ante un Millonarios tibio, temeroso, que no supo controlar las arremetidas de un ‘Tiburón’ valiente, que mordió cuando tenía que hacerlo, para quedarse con tres puntos valiosos.

Alfredo Ariza Daniel Rivera se volvió a destacar en la defensa de Junior.

Anoche vimos a un equipo rojiblanco distinto. Los tres primeros partidos habían dejado sensaciones muy negativas, borradas por completo ayer, gracias a fútbol que mostraron jugadores como Teo, Canchimbo, Cristian Barrios, Jermein Peña, Celis y Mauro Silveira, por mencionar a los más destacados del juego.

Desde el pitazo inicial, los rojiblancos impusieron condiciones. Poco a poco se fueron metiendo en el juego, generando peligro a la contra, aprovechando la pasiva defensa de Millonarios.

Avisó Junior con un cabezazo de Rivera, que obligó a una gran intervención del arquero Novoa. Esa acción antecedió el primer tanto del cuadro barranquillero. Gran jugada colectiva, en la que participaron Barrios y Suárez, este último mete un centro rastrero, que encuentra a Teo, el de siempre, para empujar la pelota al fondo de la red, silenciando El Campín.

Los dirigidos por Alfredo Arias se mantuvieron despiertos, apretando cuando tenían que hacerlo y defendiendo con firmeza cada acción ofensiva del local, que mostró una tibia reacción.

Un descuido por sector izquierdo, permitió un centro rastrero que encontró solo a Rodrigo Contreras, que le picó la bola a Silveira para anotar el 1-1 parcial.

El gol cayó como un baldado de agua fría, porque Junior controlaba el juego. Pero el Tiburón no se amilanó. Ante un golpe recibido, otro golpe más fuerte dio. Antes de que baja el telón de la primera parte, Teo levantó un tiro de esquina, Jermein se levantó, superando a dos rivales, y sacó un cabezazo certero, que dejó estático a Novoa, que nada pudo hacer. Golpe a la moral embajadora, que no tuvo tiempo ni de celebrar el gol de Contreras.

Junior se mostraba fuerte, con personalidad, con ganas de dar un ‘golpe sobre la mesa’, con ese deseo decir: ‘aquí está el campeón y vamos a volver a pelear’. Y así se vio nuevamente en la segunda parte, pese al inicio avasallador que mostró Millonarios.

Un gol anulado a Jorge Arias, por claro fuera de juego, en el primer minuto de la etapa complementaria, bajoneó a un equipo local que no volvió a ver la luz al final del túnel.

Junior cocinó el partido a ‘fuego lento’, atacando cuando tenía que hacerlo, pero ante todo, defendiendo con decisión, como si estuviera jugando una final en la jornada dos.

Cuando las cosas parecían apretarse, apareció la figura de Mauro Silveira. Pero también estuvieron muy concentrados jugadores como Jermein Peña y cachaco Daniel Rivera.

Muriel entró y tuvo dos. Una se la anularon por fuera de juego y la otra, un trallazo con derecha, la repelió el arquero Novoa, para ahogar el grito de gol. Un tanto del talentoso delantero atlanticense hubiese sido la cereza del pastel en este gran partido de Junior en Bogotá, donde no ganaba desde 2017 al cuadro embajador.

Si así hubiésemos jugado la Superliga, otra hubiese sido la historia. Pero ya ese capítulo se cerró. Junior ahora vuelve a apostarle a la Liga, y este triunfo ante Millonarios es la confirmación de eso.