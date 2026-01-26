Sabía que su equipo iba a despertar. Eso nunca lo dudó. El entrenador Alfredo Arias elogió a sus dirigidos luego del triunfo 2-1 de Junior ante Millonarios, este domingo, en el estadio El Campín, por la segunda fecha de la Liga-I.

Leer también: Millonarios 1, Junior 2: ¡Volvió el campeón!

El entrenador explicó que vencieron a un buen rival y les dio todo el mérito a los jugadores por el gran despliegue que hicieron.

“Debíamos hacer un muy buen partido para vencer a este rival. Las condiciones en las que nosotros veníamos y las que puso el rival, con estadio prácticamente lleno, con la lluvia y todo. Hace cinco años que estoy por acá, pude haber salido más cauto, pero yo pienso que en los juegos anteriores no nos resultó. Lo que pasa es que en los juegos anteriores a los 5 minutos ya estábamos perdiendo y cuando te hacen un gol tan rápido era difícil remontar”, destacó en rueda de prensa.

“El equipo fue valiente, tengo un buen plantel, buenos jugadores. Tratamos de darle la responsabilidad a todos, para no darles todo a los muchachos que casi no han podido entrenar. Luego que fueran ingresando los refuerzos para aportar. Mérito de los jugadores, que siente que hasta que otro equipo no le pongan la corona este semestre son los campeones”, complementó.

Leer más: Minuto a minuto del triunfo (2-1) de Junior ante Millonarios, en El Campín de Bogotá

El DT afirmó que pese a entrenar poco en estos días el equipo estuvo a la altura y que deben “mantener la humildad”.

“Ni siquiera pudimos entrenar con el poco tiempo. La elección para este partido fue tratar de poner a todos los muchachos que estaban en el semestre pasado. En una posición no tenía al mismo y puse a Barrios y él se sacrificó. Me tuve que quedar una noche más en Bogotá y me sirvió. Cuando llegué les dije que de esto siempre se sale juntos, se gana juntos, se ríe y se llora juntos. Hoy demostraron que estaban juntos, unidos, hicimos un partido bueno. Tenemos cosas para corregir. Tenemos que seguir con esta humildad. Debemos tener la autoconfianza, porque aun sin entrenar podemos conseguir las cosas. En el segundo tiempo entraron prácticamente todos los refuerzos y lo hicieron muy bien”, apuntó.

El uruguayo explicó que este comienzo de campeonato no ha sido fácil y que tener dos viajes de seguido a la altura fue complicado.

Leer también: Arsenal 2, Manchester United 3: la Premier League se aprieta

“Normalmente a los equipos de la costa les golpea más la altura, más si juegas de seguido tantos días. Por suerte tengo un equipo de trabajo que me convenció que no era mejor quedarse, pese al desgaste de los viajes. Íbamos a estar seis días acá y nos golpearía mucho. El equipo tuvo la fuerza física para aguantar el juego. La cancha, dos horas antes, estaba inundada completamente, yo pensé que no íbamos a poder jugar, pero se ve que tiene un buen drenaje, porque se jugó casi normal, sabiendo que se resbala un poco más el balón”, señaló.

Eso sí, el orientador no quiso comparar esta actuación con la que tuvieron ante Santa Fe en la Superliga y dijo que ahora van a ir con todo por el bicampeonato.

“En el fútbol no se pueden comparar los partidos, ni siquiera las acciones de juego. No hay un partido igual, no hay una jugada igual. Fuimos superados, pero si uno regala el primer y el segundo gol después de tener varias jugadas de gol, el partido pasa a tener otro análisis. Para mí, como técnico, cambia el partido cuando regalamos el primer gol y cambia el contexto cuando tuvimos para empatar y nos vuelven a marcar. Ahora damos vuelta a la página, empezamos a pensar en el campeonato, debemos defender el título. Esto es como los boxeadores, el cinturón está acá, ahora no los tienen que sacar y nos van a tener que noquear”, comentó.

“No hay partido igual, no hay rival igual, no hay momento igual. La diferencia fundamental es que teníamos una alineación diferente, en nombres, en capacidades, planteamos un partido con dos extremos rápidos. Los que nos podían dar la profundidad eran Canchimbo y Barrios. Eso fue lo que se planteó. Tratar de estar juntos para defender, para recuperar la pelota, mantener alejado al rival. Millonarios hizo el desgaste y fue, pudimos haber hecho algún gol más, pero le ganamos a un muy buen rival. Junior tenía casi nueve años sin ganar acá. Eso es mérito de un equipo que tiene una gran capacidad, con jugadores valientes. En el mundo es difícil bicampeonar, porque lo que más fracasa en el mundo es el éxito. Vamos a ir por el bicampeonato, no tenemos otra chance. Si lo conseguimos o no, se verá, pero vamos a ir”, añadió.

Por último, Alfredo Arias llenó de elogios a Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez y no descartó que jueguen juntos en un futuro.

“En algún momento seguramente van a jugar juntos. Los dos tienen una condición muy buena y común, son excelentes jugadores. Se paran en una cancha y uno ve cuando bajan la pelota, el gol que hace Teo es de crack, el que le anularon a Muriel es de una calidad. Ambos tienen una calidad que se ve pocas veces, ojalá los tenga mucho tiempo y que los dos se pongan mejor físicamente y una vez que lo hagan seremos mejores”, concluyó.