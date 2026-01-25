Minuto a minuto

Primer tiempo

16′, Remate bombeado, con cara de centro, de Mateo García, que por poco se baña al arquero Silveira, que logra tocarla, para enviarla al tiro de esquina, con previo toque en el horizontal.

20´. Cabezazo de Daniel Rivera, dentro del área, que ataja el arquero Novoa, ahogando el grito de gol rojiblanco.

27′. ¡Goool de Junior! Cristian Barrios recibe un balón, abre con Yeison Suárez, que mete un centro rastrero, que se paseo por toda el área, y terminó en los pies de Teófilo Gutiérrez, que solo tuvo que empujarla al fondo de la red (1-0).

35′. Beckham Castro mete un centro a media altura, desde el costado izquierdo, que toca levemente Rodrigo Contreras, pero la pelota pasa cerca del vertical. ¡Se salvó Junior!

37′. Gol de Millonarios. Rodrigo Contreras recibe libre de marca, y de frente al arco, un pase rastrero desde un costado del área y define picándole la pelota en corto al arquero Silveira, que poco pudo hacer (1-1).

44′. ¡Goool de Junior! Teo Gutiérrez levanta un tiro de esquina desde sector derecho y cabezazo certero de Jermein Peña, que le gana a dos jugadores de Millonarios por arriba, para dejar sin opciones al arquero Novoa (2-1).

Segundo tiempo

46′. Gol anulado a Millonarios por claro fuera de lugar previo. Había anotado Jorge Arias de golpe de cabeza.

71´. Chará habilita a Canchimbo, el extremo patea, el arquero Novoa salva, el rebote le queda a Barrios, que falla en el tiro.

75’. Mano a mano de Cabezas, que ataja Silveira.

79′. Gran pase al espacio de Cristian Barrios, para Muriel saque un remate potente, que desvía el arquero Novoa.

Junior forma con: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Fabián Ángel; Cristian Barrios, Yimmi Chará, Joel Canchimbo; Teófilo Gutiérrez.

Millonarios forma con: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno, Jorge Arias, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García; Julián Angulo, Darwin Quintero, Beckham Castro; Rodrigo Contreras.