Profunda consternación y dolor hay en Quindío luego de que las autoridades confirmaran el lamentable fallecimiento de una joven de tan solo 19 años y un hombre de 40, quienes fueron atropellados por un carro fantasma en la vía entre Circasia y Armenia.

Las víctimas fueron identificadas como Nicole Valeria Vargas, quien se dio a conocer por su participación en La Voz Kids 2019, famoso formato de Caracol Televisión, y William Andrés Paipa.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 21 de febrero, sobre las 8.30 pm, cuando la ex participante de ‘La Voz Kids’ y Paipa habían terminado su jornada laboral e intentaban cruzar la vía para llegar al carro en el que se movilizaban.

En ese momento fueron arrollados por un carro dejándolos gravemente heridos sobre la calzada. En las cámaras de seguridad del sitio se vio cómo el conductor responsable escapó sin auxiliar a las víctimas.

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes, a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicole Valeria Vargas Gómez”, reportaron las autoridades.

En las grabaciones se ve que las víctimas quedaron en la otra calzada debido al fuerte impacto del vehículo , falleciendo en el lugar.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

La joven se dio a conocer en la industria musical gracias al reconocido show de Caracol Televisión, en el que Valeria Vargas logró destacarse en algunas presentaciones y adentrarse en la música y en su carrera artística.

Sin embargo, también era impulsadora de una marca de licor y cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío.

De hecho la institución académica emitió un sentido comunicado sobre la Nicole Valeria: “La joven y talentosa uniquindiana le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que la hizo sobresalir en diferentes eventos. Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma mater”, se lee en el mensaje.

La universidad añadió que “desde las aulas y también desde los escenarios, dejó huella por su disciplina, sensibilidad y profundo amor por el arte. Como integrante de Coranto, llevó siempre con honor el nombre de la Universidad del Quindío a cada encuentro y presentación”.

Era una joven deportista, amante al voleibol y además era hermana de la Señorita Circasia 2023, según medios locales.

Por su parte, el alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña lamentó el fallecimiento de Nicole y envío un mensaje de solidaridad a sus familiares.

“Sin duda alguna es una pérdida muy lamentable para el municipio, especialmente para la familia de Nicole. Nicole la vimos crecer en Circasia como una niña carismática, dulce, luchadora que amó la música desde muy niña, que fue educando su voz y que apunta de constancia y el acompañamiento de su querida hermana y su querida mamá fue saliendo adelante”, manifestó.