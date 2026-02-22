A buen ritmo avanzan las obras de finalización de una de las infraestructuras más importantes de Barranquilla, el puente que unirá la Vía 40 con el Gran Malecón del Río Magdalena, el cual pasará por las inmediaciones del barrio Barlovento, en el centro de la ciudad.

Este espacio será prolongación de la carrera 50, tras la rotonda que conecta el corredor de la Vía 40 con los alrededores de la Plaza de la Aduana y el par vial.

La gerente de ciudad, Ana María Aljure, señaló en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que “durante el Carnaval de Barranquilla 2026 no paramos de trabajar. Mientras la ciudad vibra con su tradición, también avanzan las obras del Puente Barlovento. Desde la Alcaldía de Barranquilla seguimos trabajando en proyectos que conectan, transforman y mejoran la calidad de vida de nuestra gente”.

El Puente de la Carrera 50, conocido popularmente como el puente de acceso a La Loma o de Barlovento, está siendo construido con vigas de concreto reforzado, diseñado para soportar tráfico pesado (camiones de logística) y un alto flujo vehicular constante.

Distrito reactivó funcionamiento de los comedores comunitarios

La Alcaldía de Barranquilla puso en funcionamiento desde este pasado fin de semana los comedores comunitarios del Distrito, una de las estrategias principales de la ciudad para combatir el hambre.

El Distrito señaló en sus redes sociales que “regresaron nuestros comedores comunitarios. Todos los sábados, nuestros niños y niñas tendrán un lugar para encontrarse, sonreír, jugar y disfrutar un almuerzo nutritivo y sabroso, hecho con mucho amor”.

Con un trino en su cuenta de la red social X, el alcalde Alejandro Char dejó saber a la comunidad de la entrada en funcionamiento de los mismos: “Seguimos cumpliendo con nuestra tarea por la seguridad alimentaria de nuestros muchachos. Cada sábado, ellos podrán jugar, encontrarse, sonreír y alimentarse sabroso y nutritivo, como debe ser”.

Así mismo, Char aseguró que “cuidar a nuestros niños y niñas también es construir una ciudad mejor”.