Barranquilla dio un paso firme en su consolidación como capital del deporte en el país. El alcalde Alejandro Char confirmó que la ciudad se convertirá en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Pádel, uno de los deportes que más crece a nivel global.

“Barranquilla, sede deportiva de la Federación Colombiana de Pádel. Qué orgullo que sigan confiando en nuestra ciudad como capital del deporte en Colombia. Continuamos dando pasos firmes para consolidarnos como la casa de uno de los deportes que más crece en el país y a nivel global, y así poder recibir deportistas de distintas partes del mundo y ser escenario de grandes competencias nacionales e internacionales. ¡Aquí el deporte se vive a otro nivel!”, comentó el alcalde Alejandro Char.

En ese sentido, mencionó que “esta designación reconoce el liderazgo de Barranquilla, su infraestructura deportiva y el compromiso institucional que, con el liderazgo del alcalde Alejandro Char, ha permitido fortalecer el crecimiento del pádel en el departamento y en la región Caribe”.

De esta manera, la administración distrital dio a conocer que se destinará un espacio para la construcción de canchas públicas de pádel, ampliando el acceso de la ciudadanía a este deporte, así como a impulsar la construcción de una sede administrativa que funcionará como casa oficial de la Liga y centro de preparación para atletas del Atlántico y del país, con miras a competencias internacionales.

Este anuncio se suma al respaldo que la Alcaldía de Barranquilla ha venido brindando al LPA TOUR, el único circuito de una liga oficial reconocida en el país, que durante 2025 realizó cinco paradas, fortaleciendo la competencia y dinamizando el ecosistema deportivo local.

Por otro lado, el presidente de la Liga de Pádel del Atlántico, Guillermo Mendoza, oficializó la creación de la Federación Colombiana de Pádel durante este fin de semana, en una rueda de prensa que marcó un paso histórico para la organización y proyección internacional de esta disciplina en el país.

Cabe resaltar que la Liga de Pádel del Atlántico ha sido actor clave y colíder de este proceso, trabajando de la mano con destacados referentes del tenis colombiano como Robert Farah, Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla, así como con el presidente de la Federación, Daniel Bernal, y el tesorero Lorenzo Ramón.